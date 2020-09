Por primera vez no se festejó el Día de la Primavera en el Parque Pereyra: estuvieron cerrados los accesos

Año tras año, uno de los lugares más elegidos por los platenses para celebrar el Día de la Primavera es el Parque Pereyra Iraola. Pero este 2020 especial fue la excepción: no dejaron a entrar a nadie por el aislamiento obligatorio y lució vacío durante toda la tarde.

En todos los accesos hubo controles para impedir el acceso de personas. Si alguna familia o grupo de amigos tuvo la intención de ir a pasar el día al Parque, tuvo que cambiar de planes al llegar al lugar.

"En consonancia con las medidas anunciadas por el Gobierno Provincial acerca de que se continua en la misma fase y que es fundamental evitar aglomeraciones y situaciones donde se tengan que forzar al sistema de salud, ambulancias, guardias medicas, emergencias, etc. es que informamos que no se van a permitir los fines de semana hasta que no se cambie de fase actividades con normalidad en el Parque Pereyra, tampoco en el sector de reserva que mantiene cerrados los senderos en virtud de que se considera un lugar que de estar abierto por lo angosto de los caminos y la poca distancia que pueden lograr entre persona y persona es de alto riesgo", publicaron en Facebook el perfil oficial de los guardaparques del Parque Pereyra.

"Tanto nosotros como el personal policial de la región tenemos una gran responsabilidad y compromiso de cuidar a los ciudadanos en esta situacion inusual para todo el mundo", agregaron, mientras que luego cerraron: "Quisiéramos una devolución de comprensión y respeto entre compatriotas, algunos que estamos trabajando arduamente para cuidarlos y cuidarnos y otros que anhelan igual que todos tener una vida normal, que si coordinamos quiza cada vez nos falte menos para lograrlo".