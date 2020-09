Lo dijo: Pampita habló del galán argentino con el que se daría un "permitido"

La cuarentena la encontró a Pampita muy activa en su programa de tevé homónimo "Pampita Online", donde cada tanto se le escapa alguna confesión que deja tela para cortar. Esta vez, el merito fue de su interlocutor, Gabriel Oliveros, quien le insistió en que hablara del galán argentino con el que se daría un "permitido. Frente a las evasivas de la conductora, llevó la conversación a un punto en el que el dato finalmente salió a la luz.

Frente a las incisivas preguntas de Oliveros, quien le dijo que sabía el dato, la modelo lanzó una respuesta a modo de "cassette puesto", lo cual no conformó para nada a Gabriel, que siguió en el propósito de hacerla confesar.

"Caro, vos tenés uno que yo sé qué te gusta", tiró Oliveros. Pampita, sin soltar lengua, dijo: "Ya lo dije en otro programa tiempo atrás: yo quiero al Brad Pitt de Thelma y Louise. No el de ahora, el de ese momento que estaba hecho una bomba".

Para nada conforme, Gabriel volvió a intervenir con un "te voy a dar la oportunidad de que lo digas vos sola". "Si no, yo te voy a tirar uno que sé que a vos te gusta de Argentina", advirtió.

Pero Pampita mantuvo la línea y arrojó: "No, de acá no. Viene un día acá al programa y me metés en un problema".

Fiel a su palabra, Gabriel deslizó enseguida "yo te tiro uno". Y lanzó el dato: "Roberto y vos se van al Tigre y el que viene a buscarlos en una camioneta es Gonzalo Heredia. ¿Qué pasa?".