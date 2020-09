Cabak, otro inesperado opositor al Gobierno: “¿Se dieron cuenta de que pedimos permiso casi hasta para ir a c...?”

En las últimas semanas muchos famosos están utilizando sus redes sociales para mostrarse en contra de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional. Días atrás fue el influencer Julián Serrano y, ahora, el conductor Horacio Cabak.

“¿Se dieron cuenta de que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar?", fue el primer tuit que lanzó, y luego agregó: "¿Ya descargaste la app CAGar? Según tu DNI fijate que día te toca...".

Obviamente que los mensajes causaron revuelo y, ante algunas críticas, enumeró las actividades por las que hay que pedir autorización en tiempos de pandemia: “Permiso para circular; para trabajar; para correr; para caminar; para ver a hijos; para ir al médico; para ir al banco; para cruzar de Provincia a Capital; para que ingrese alguien a tu domicilio; para encontrarte con tu familia”.

La periodista Sofía Caram le contestó que el permiso para circular ya no lo piden y que el resto de las autorizaciones mencionadas eran mentiras. “¿En qué país vivís, Horacio Cabak?”, le consultó. “Vivo en la parte del país que no es CABA”, le contestó el conductor.

Luego, le realizó una serie de preguntas retórticas a Carman para justificar su posición: “¿Podés circular libremente por el país? NO. ¿Podés abrir cualquier local en cualquier momento? ¿O desarrollar cualquier tarea no esencial sin permiso? NO. Hay zonas donde está restringida la actividad física. Por ejemplo en los barrios cerrados. El país no es CABA, es mucho menos opulento. ¿En que país vivís vos, Sofia Caram?".

“No vivo en CABA y mi familia vive en el interior. Vas a tener que buscar otro argumento, Horacio. ¿En qué parte no se entiende que estamos en medio de una pandemia?”, le respondió Caram. “Vos no hablaste de la pandemia, negaste la necesidad de tramitar permisos. ¿Es mentira que haya que tramitar todos esos permisos?”, retrucó Cabak.