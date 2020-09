¿Por qué Carolina Molinari ocultó un año que se había separado de Mariano Pavone?

Carolina Molinari y Mariano Pavone ya no están más juntos. Si bien la separación se dio hace un año, la modelo y conductora admitió que recién ahora lo puede decir públicamente por "vergüenza".

“Me habían preguntado varios y se me ocurrió contestar que no seguía casada. Lo había contado, pero lo dije medio al pasar. Me costó mucho decirlo porque me provocaba un poco de vergüenza. Soy muy estructura y decir que estaba separada me costaba un montón", comenzó indicando en una entrevista con el programa radial "Esto no es Hollywood" (FM 89.5).

"No sé de qué me daba vergüenza porque es común pero me costaba algo interno. Pasó como un año ya. A mis internos se los dije pero no abiertamente como a una madre del colegio”, agregó.

Ante la consulta de cómo vivió los primeros momentos de la separación, detalló: “Trataba de evitar cualquier charla con alguien para evitar que me preguntaran. Yo me casé para toda la vida, eso lo pensaba, quizá me pasó eso. Más cuando te separás y no hay terceros en el medio, fue de mutuo acuerdo. La gente se piensa que lo común es pelearse con un quilombo de por medio pero no es mi caso".

En relación a cómo está viviendo ahora esta nueva etapa de su vida, dijo: “El tiempo ayuda, te vas acomodando. Es difícil al principio porque estás acostumbrada a una persona y esa persona ya no está. Pero te vas acostumbrando a la nueva vida. Nosotros no nos confundimos nunca. Al principio de la resolución quizás es raro y confuso pero una vez que tomaste la decisión, pese a que nos llevamos bien, no nos confundimos. Si por algo te separás no es que tenés que estar todo el día juntos si te llevas bien”.

Por último, y ante la pregunta de si ya intentó reiniciar su vida amorosa, fue clara: “Soy espantatipos. A los hombres les gustan las mujeres más sumisas. Y yo no lo soy. Tengo carácter. En mi matrimonio no lo fui. De hecho fui su representante. Yo me puso al mando de algo porque él sabía que lo hacía bien. Confiaba en mí. No cualquiera hace eso y yo con las mías. Estamos divorciados con papeles ya”.