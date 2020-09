El fuerte mensaje de Tini Stoessel que estaría dirigido a Danna Paola 

Tini Stoessel lanzó un duro mensaje que estaría dirigido a su colega Danna Paola: “Ahora ya entiendo su mala fama...”, expresó la cantante argentina en Twitter, en medio de lo que podría ser una guerra declarada con quien quedó señalada como la tercera en discordia en su separación de Sebastián Yatra

“Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele” expresó Tini.

Danna Paola, quien interpretara también el papel de Lu en la serie Elite de Netflix, fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Yatra, el ex de la artista argentina.

“Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana.. Lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan", interpreta la joven en la canción de la cual se hizo eco la artista argentina.

Sin embargo, Tini, al ver la polémica que se generó por sus dichos, aclaró que estaba haciendo referencia a su nueva canción, “Duele”, que fue escrita y grabada hace más de un año y medio. “Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla, (faltan) solo dos días”, explicó sobre el nuevo tema que tiene una fusión de tango muy interesante.