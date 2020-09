Parte de la obra privada ya tiene luz verde pero los edificios deben esperar

Después de medio año sin actividad la construcción empieza a reactivarse en la Región. Pero los alcances de la resolución que dio luz verde a parte de la obra privada en la Ciudad generó “decepción” entre algunos sectores de la actividad, principalmente porque se habilitó la construcción de viviendas unifamiliares pero no la de edificios.

Fernando Magno, presidente de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO) dijo que el sector, sobre todo en el ámbito del Gran La Plata y el AMBA, viene “muy complicado” y remarcó que “estamos muy decepcionados con la última reglamentación provincial, donde volvemos a quedar afuera las Pymes constructoras”.

El dirigente lamentó que finalmente “se terminó habilitando, precisamente, lo que no se puede controlar, que son las obras privadas unifamiliares menores. Así que estamos muy preocupados. Y en una tensa situación en la que las Pymes no soportamos más”, realzó.

Tras los anuncios del viernes del gobernador Axel Kicillof, la reglamentación de la vuelta de la actividad privada especificó que las que pueden retomar son las “obras privadas de construcción de viviendas unifamiliares” pero remarca que los edificios no. Sí podrán reactivarse “obras privadas para mitigación de riesgos”, se aclaró.

“Nuestra decepción y enojo es que lo que generaron es aprobar lo que no pueden controlar. Los edificios, donde más se puede controlar porque están a cargo de una Pyme constructora y no menos de cinco entidades, no fueron habilitados. Nos sentimos discriminados”, resaltaron desde APYMECO.

En tanto que desde la Comuna se estimó que en La Plata se reactivaron 300 obras. Según precisaron, esto significa 7.200 empleos directos y 19.000 indirectos. Alrededor de 250 obras de mediana escala se encontraban paralizadas antes del inicio de la pandemia; al tiempo que durante los últimos 6 meses se otorgaron permisos de obra nuevos a 60 viviendas unifamiliares y 15 locales y oficinas.

A su vez, la Municipalidad de La Plata desarrolló un sitio web para poder atender la demanda de obras civiles que busquen ejecutarse durante la pandemia. Para su autorización, propietarios y/o profesionales deberán completar de manera online el formulario que se encuentra en la web de la Dirección de Obras Particulares, área que emitirá la autorización correspondiente de manera online, una vez verificada la documentación adjunta.

En La Plata hay unas 500 obras con permisos multifamiliares, que, como se dijo, aún no cuentan con autorización provincial. En ese marco, el intendente Julio Garro aseguró que “si mantenemos las medidas de cuidado, vamos a poder seguir avanzando en la habilitación del resto de las obras”.