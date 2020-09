Lo que dijo Suárez en una despedida con mucha emoción y la presencia de Messi

Perduraban hoy los ecos de la despedida de Luis Suárez del Barcelona que se concretó en la Sala de Prensa del club, con palabras muy emocionadas, y la presencia de Lionel Messi.

"Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso. Me llevo amigos y eso me deja feliz. Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos", dijo Suárez entre lágrimas en una rueda de prensa virtual desde la Sala Ricard Maxenchs del Camp Nou.

Además de su amigo Lio Messi asistieron también otros referentes de la plantilla de los que mejor relación tienen con él, como Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets.

Con la emoción dibujada en su rostro, el uruguayo dijo que "Son muchísimos años, muchos recuerdos. Me quedo con el conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores que veía en la Play Station. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores".