Pallotti: "10 Asociaciones estamos pidiendo un cambio de conducción en Federación"

La pandemia del coronavirus obligó a guardar la pelota por un largo tiempo y a poner en pausa toda actividad deportiva. Ahora, a seis meses de aquel lejano marzo, se van dando pasos en pos de la reactivación. Paulatina, sí, pero reactivación al fin. Sin embargo, eso parece no ocurrir en la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros tenemos las puertas de Federación cerradas. Somos 10 asociaciones de 16 que estamos pidiendo un cambio de conducción, una forma distinta de manejarnos”, expresó Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense de Básquet (ABB), en el programa “Superdeportivo” emitido por radio “La Súper” de Río Negro.

“Nos hemos pronunciado, hemos enviado cartas y pedido hacer reuniones, pero no nos las están dando”, continuó el candidato elegido por “Federación con Todos”, la flamante agrupación que se gestó para ser una alternativa a la actual gestión de Miguel Chami. “Nunca nos convocaron a una charla para discernir de qué manera seguimos o dónde está parada la Federación. Acá están dadas las condiciones para cambiar la conducción y parece que pondrían palos en la rueda para que eso no suceda. Y nosotros estamos acá porque durante cuatro años no nos escucharon, no porque somos golpistas”, amplió el dirigente.

El contexto indica que el próximo 3 de octubre se fijó como fecha para votar una reforma del estatuto de Federación. “Chami no representa a la Federación. El 70% de los clubes de la Provincia no están siendo escuchados. Hagamos las cosas por consenso, no por verticalismo. Que la mayoría vote un cambio y un camino. De prepo no se pueden cambiar las cosas”, reclamó Pallotti.

Siguiendo la misma línea, el presidente de la ABB sostuvo que una de las principales falencias de la actual gestión es “la falta de comunicación” para así involucrar a todos y que cada Asociación sepa “hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá”. De esa manera, para él, “se encontrarían puntos en común en un montón de cosas”.

Con respecto a la conducción de Chami, fue contundente: “¿Cómo puede ser que la selección de la Provincia no tenga la publicidad de la Gobernación de la Provincia? ¿Bajo qué motivo no lo conseguiste? ¿Por qué no tenemos un colectivo para mover las selecciones de la provincia de Buenos Aires sin costo? Por falta de gestión”. Ante eso, como líder de “Federación con Todos”, propone “un sistema de desarrollo de marca, publicidades, bajar los costos para los clubes y mayor transparencia”, en busca de que “el básquet trascienda, crezca, que las condiciones sean mejores que las que existen hoy”.