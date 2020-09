Denuncia que su hijo salió para cuidarla durante la cuarentena y le tomaron la casa

“Apresan a una pareja por varios delitos”. El sábado, Irma Arriola leyó en las páginas de este diario sobre un procedimiento en Villa Elvira y tras recorrer las líneas sacó dos conclusiones: la casa en la que entraron los policías es la de su hijo -de la familia- y quienes viven allí, además de los hechos por los que se los sospecha, deberían dar cuenta también acerca de una usurpación.

La mujer de 59 años le contó ayer a este diario sobre un calvario nacido en efectos no esperados de los cuidados por la pandemia: “hace tres meses, mi hijo salió de sus casa y se vino a cuidarme mientras dura la cuarentena, porque necesito remedios y no puedo salir. Al tiempo de estar acá se cruzó con un amigo y le pregunto: `¿alquilaste la casa? Hay gente adentro´. Mi hijo fue y se encontró con que esta gente le había usurpado. Esa es su casa de toda la vida, una propiedad que perteneció a su abuela y se la dejó a él”, contó la mujer, desde su domicilio, situado en Villa Montoro.

El sábado en esa casa hubo alivio, pero duró poco.

La noticia contó sobre el arresto de la pareja de moradores de la vivienda situada en 3 entre 75 y 76, durante un allanamiento que realizaron policías de la comisaría octava.

cárcel y robos

Al hombre, que salió de la cárcel hace tres meses, lo acusan de asaltar a mano armada una peluquería en 1 entre 78 y 79, el 19 de septiembre. También lo investigan por otros dos hechos delictivos, según informó la Policía.

A la mujer, los investigadores la señalan por venta de drogas. Antes del operativo del viernes, la habrían visto hacer maniobras de pasamano en la puerta de la casa y le secuestraron una riñonera con seis envoltorios de marihuana, que pesaban 30,4 gramos en total.

En la vivienda de la pareja hallaron un revólver 22 y municiones.

Según le contó Arriola a este diario, ante el cuadro, su hijo Claudio fue para su casa, pero la mujer arrestada el viernes ya estaba de vuelta.

“El hombre sigue preso y antes también estuvo detenido, pero ella sigue en la casa”, lamentó ayer.

Según la mujer, el ahora detenido se confesó antes sobre la usurpación. “Cuando mi hijo quiso volver fue, tocó timbre y salió un tipo. Fui a la comisaría a denunciar la situación y una agente me dijo que llame al 911, pero cuando me iba recordó algo y me preguntó la dirección. Se fijó y me dijo que la mujer que está en la casa también había hecho una denuncia”, dijo. Efectivamente, la denuncia menciona un acuerdo de palabra por el alquiler y presuntas amenazas del dueño a la inquilina. “Al final, a la tarde fuimos con la Policía y salió el tipo. Reconoció que había usurpado la casa y dijo que lo había hecho porque su pareja no tenía a dónde ir”, añadió Arriola. Ahora, junto a su hijo reclama por la vivienda.