Esmeralda Mitre la pasó mal en el Cantando: duras críticas, bajo puntaje y llanto

Esmeralda Mitre tuvo una gala para el olvido anoche en el Cantando 2020. Es que además de bajo puntaje, la rubia desafinó, recibió duras críticas de parte de una de las jurados del bailando y estalló en llanto cuando habló sobre la interna familiar que se desató tras el fallecimiento de su padre, Bartolomé Mitre.

Esmeralda arrancó con una previa en la que sorprendió a todos cuando se arrojó al piso para, a los gritos, rogarle a Ángel de Brito que cantara con ella un tema musical. Pero, no logró convencer al conductor y periodista.

Esta escena fue lo que terminó desencadenando la crítica de Nacha Guevara quien le confesó a la actriz que sus previas "le aburren".

Cuando te dicen: no hay helado.#Cantando2020 😇😎🤩😀🥰 pic.twitter.com/7uARG5ldPd — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 29, 2020

La participante se quebró al hablar de la batalla legal que enfrenta con sus hermanos y familiares por la herencia que dejó su padre, Bartolomé Mitre. Incluso, se emocionó hasta las lágrimas al dar detalles de las peleas y los problemas relacionados a la sucesión que le vienen generando un fuerte estrés y no le permiten desenvolverse como quisiera.

“Yo soy alérgica, es muy fuerte, muy grave. Moria lo sabe. Es una alergia que se me cierra la glotis. En general va cambiando la alergia. Lo que más alergia me trae es el estrés. Ese día tuve mucho estrés a la mañana. La producción se portó muy bien. Se me deformó la cara, se me hinchó el labio y tenía nauseas. Estuve acá, me quedé pálida y me mandaron a mi casa. Yo estaba para cantar, en mi vida falté a una función” contó.

Con su pareja, Esmeralda interpretó el tema A little respect de Erasure, pero no logró convencer al jurado. “Esas previas me embolan de una manera que no puedo explicar. Ustedes, público mío, me ven la cara, no soy tan buena actriz como para disimular.... Unas desafinadas en los agudos que mamita querida. No quiero hacer perder más tiempo, ya está, ya es suficiente" dijo Nacha que le dio 3 puntos.

El mismo puntaje puso Karina La Princesita que también criticó las desafinaciones y cerró “No me ha gustado en absoluto”.

Oscar Mediavilla emuló a sus compañeras de jurado y también fue muy crítico con la actuación de la pareja en la pista: “Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron"

En tanto, Moria Casán, quien tiene el voto secreto esta semana, manifestó: “El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho”