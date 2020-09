Afirman que bares platenses triplicaron sus ventas con las mesas en las veredas

La “prueba piloto” impulsada por el Municipio para la implementación durante el fin de semana del servicio de atención en las veredas de bares y restaurantes, dio como resultado, según indicaron desde la Comuna, la triplicación de la facturación de estos locales, respecto de la actividad que venían manteniendo hasta ahora con el servicio de delivery.

Según un balance elaborado por el área de Producción de la Municipalidad, unos 300 locales gastronómicos que ofrecieron durante el viernes, el sábado y el domingo el servicio lograron vender “hasta el 50 por ciento de lo que vendían habitualmente antes de la pandemia”, en tanto que, con la modalidad delivery “sólo lo hacían en un 15 por ciento”.

Se trata de la modalidad conocida como “take away plus” que los gastronómicos comenzaron a aplicar también en varios municipios del Conurbano, consistente en la atención de clientes, con estrictos protocolos sanitarios, con mesas en las veredas, terrazas y patios, sistema que, sostienen en la Comuna, permitió triplicar su facturación respecto del sistema de delivery o take away, que venían manteniendo en el marco de la cuarentena.

El intendente, Julio Garro, había anunciado el viernes el acuerdo con empresarios del sector gastronómico local de implementar este servicio para “ver cómo funciona”, apelando a la “responsabilidad individual” de ellos y de los clientes en cuanto a las medidas sanitarias.

Sobre los resultados, el responsable del área de Producción municipal, Rogelio Blesa, dijo que la prueba se realizó con unos 300 comercios y que, con el “take away plus”, alcanzaron un nivel de ventas del “50 por ciento respecto a lo que habitualmente facturaban antes del inicio de la pandemia del coronavirus”.

El incremento es de tres veces respecto a lo facturado utilizando sólo el sistema de delivery de sus productos, lo que indica también la asistencia de clientes a las instalaciones que dispusieron mesas en las veredas, terrazas y patios.

Blesa advirtió, además, que la medida reactiva a unos 10 mil empleos de vínculo directo e indirecto con el sector gastronómico.

La medida alcanza a restaurantes, locales de comida rápida y cervecerías que durante el fin de semana implementaron la modalidad en los centros comerciales de la Ciudad, con mesas distanciadas y protocolos de seguridad, y se da una semana después de que el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) ordenara su cierre en éste y otros municipios, fundamentalmente del Conurbano bonaerense.

A pesar de esto, ayer Garro insistió en que la idea que promueve es la de “avanzar hacia una apertura progresiva y escalonada” de la actividad comercial gastronómica, que se mantenía en su mínimo desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo.

“Es imposible sostener una ciudad paralizada hasta que aparezca la vacuna”, lanzó el jefe comunal y remarcó: “El desafío es encontrar el equilibrio entre lo económico y lo sanitario”.