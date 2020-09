Un mecánico dental resistió una entradera, pero le pegaron y asaltaron a su familia

Un dramático asalto sufrió antenoche una familia de Villa Elisa. En la secuencia, que duró 5 minutos, un hombre de 49 años recibió culatazos y trompadas por intentar frustrar la entradera; su hija de 17 fue arrastrada de los pelos y la banda finalmente huyó con 18.000 pesos y objetos de valor.

El terrible episodio a las 21.10 del martes pasado en una vivienda de 424 entre 21 y 21c, cuando Fernando Ramajo (49), mecánico dental, llegó en su camioneta Ford EcoSport y repentinamente fue abordado por un grupo de cinco delincuentes armados que llegó en otra camioneta de reciente modelo.

La intención de los maleantes no era otra que ingresar en ese domicilio junto al profesional. Pero este último opuso una tenaz resistencia, que le valió ser atacado a culatazos en la cabeza y ser agredido de varias trompadas y patadas en diversas partes del cuerpo, ya caído en el piso.

El propio Ramajo le contó a este diario que “de ninguna manera quería que estos ladrones entraran en mi casa”, donde estaban su esposa y sus hijos, una chica de 17 años y el varón, de 9, pero luego de que al profesional lo redujeron a golpes en la puerta, tres de los asaltantes se colaron en la propiedad.

Reconoció que su reacción de enfrentar a la banda bien pudo tener consecuencias mucho más graves.

“En ese momento no medí riesgos, pero uno de los asaltantes me puso un revólver en la cabeza, me mostró que en la recámara tenía balas, la cargó y pensé que me iba a pegar un tiro”, recordó.

“LES DIO LA PLATA DEL VIAJE”

Cuando los tres delincuentes lograron colarse en ese domicilio, con armas en las manos, barbijos cubriéndoles parte de sus rostros y con gorras en sus cabezas, exigieron a los gritos la entrega de dinero y otros efectos de valor. Fue cuando esta familia se disponía a cenar.

Aterrada, la adolescente intentó calmarlos y pensó que quizá podría contribuir a eso entregándoles sus ahorros.

En tal sentido, el padre de la menor reveló que “uno de estos tipos la agarró de los pelos y la llevó así hasta el dormitorio de ella, donde mi hija guardaba los 8.000 pesos que iba a usar para el viaje de egresados, que por la pandemia no se pudo hacer”.

A su vez, al chico de 9 años, uno de los ladrones lo tomó del cuello y le arrebató su celular. A la esposa y a los hijos del mecánico dental, además, los ataron.

Los dos delincuentes que se quedaron en la vereda de la vivienda con Ramajo se apropiaron de su teléfono celular y los 10.000 pesos que tenía encima y él tiró en la vereda, “lo que los enfureció más y por eso también me pegaron con tanta saña. Me pedían que les diera `la plata en serio`, suponiendo que en casa habría mucho dinero”, reveló.

Los agresivos sujetos abrieron tres cortes sangrantes en el cuero cabelludo del mecánico dental, por los que más tarde debieron darle cuatro puntos de sutura en la más profunda de las heridas. Le propinaron también varias trompadas que, confesó, “todavía me siguen doliendo en el cuerpo”.

La banda no solo se llevó 18.000 pesos y dos celulares. Según el profesional, también robaron “una notebook y dos aparatos de electrónica”.

Después de un buen rato y con esos elementos y plata consigo, los asaltantes entendieron que era momento de apurar la fuga, en la camioneta con la que habían llegado y, de paso, en la de Ramajo.

“Se repartieron para escapar en ambas camionetas, pero al llegar a la esquina se activó el sensor de seguridad de la mía y se les paró el motor. Entonces, terminaron yéndose los cinco en la de ellos”, explicó el odontólogo, al tiempo que citó que “parece ser una Honda, no vi bien de qué modelo, pero sí que es de color gris y que era nueva, seguramente robada”.

Reflejó que “estaban nerviosos y apurados”, a tal punto que dejaron su camioneta con las luces encendidas y todas las puertas abiertas, para subirse rápido e irse de la zona.

Por ahora, nada se sabe sobre el paradero de la banda, cuyos integrantes habrían quedado filmados por una cámara de seguridad particular de esa cuadra. Peritos de Policía Científica trabajaron en la camioneta y la casa de las víctimas, en busca de rastro de los responsables.

La tercera vez

Luego de estimar que la banda permaneció en su vivienda “menos de 5 minutos”, refirió Ramajo que el de antenoche fue el tercer episodio de inseguridad que sufren.

“Lo que pasa es que ahora fue distinto porque estábamos los cuatro”, en las dos ocasiones previas los ladrones “se metieron cuando no estábamos”, indicó.

También Ramajo se encargó de aclarar de que el asalto del martes a la noche no se trató de un caso aislado. Mencionó al respecto que “en el barrio tenemos el sistema de Alerta Vecinal y nos comunicamos mediante un grupo de WhatsApp. Pero así y todo, cada semana nos enteramos de que entraron a robar en la casa de alguien”.

Ni los hijos de la pareja se salvaron. A la chica la tomaron del pelo y al nene le robaron el celular