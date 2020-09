Intendentes de la Costa dicen que las denuncias “no reflejan la realidad”

Un grupo de intendentes peronistas de municipios de la Costa Atlántica bonaerense emitieron ayer un comunicado en medio de las protestas de propietarios no residentes que denuncian una ola de usurpaciones desde que se inició la cuarentena. Los jefes comunales pidieron “prudencia” y aseguraron que “al momento no han existido situaciones de tal naturaleza”.

“A los vecinos y propietarios de la Costa Atlántica: tranquilidad, prudencia y solidaridad” dice el documento firmado por Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Cristian Cardozo (La Costa), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

El comunicado fue difundido a pocas horas de la caravana de un grupo de propietarios de casas residentes en el AMBA y La Plata. “Los intendentes de la Costa Atlántica vemos con preocupación la iniciativa de personas no residentes en nuestros distritos, que han manifestado la intención de trasladarse a sus casas de veraneo bajo el argumento de una posible usurpación de esas propiedades”, arranca el texto. Y agregan: “Asimismo, vemos con inquietud cómo se intenta instalar en los medios de comunicación una problemática que no es reflejo de la realidad de nuestros municipios, donde al momento no han existido situaciones de tal naturaleza. Por el contrario, es de público conocimiento que las usurpaciones producidas en las últimas semanas se produjeron en grandes extensiones baldías, no existiendo ninguna denuncia de intrusiones en propiedades urbanas”.

Los intendentes peronistas afirmaron que se intensificarán los controles en las rutas bonaerenses “a fin de evitar el traslado de ciudadanos y ciudadanas, debido a que es el único modo de no seguir propagando el nuevo coronavirus”.

“Es indispensable sostener estables las cifras de cantidad de contagios y ocupación de camas en nuestros distritos. Atravesamos una crisis sanitaria global sin precedentes. No podemos permitirnos tirar por la borda el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos meses y exponer a nuestros municipios a un brote que luego no podamos contener”, agrega el documento.