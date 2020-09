El dolor de Nancy Pazos tras el fallecimiento de su madre por covid 19

La periodista Nancy Pazos anunció esta mañana una noticia dolorosa como la muerte de su mamá de 72 años producto de covid 19. Según confió Pazos, su madre se contagió sin haber salido a la calle durante el confinamiento y aún estando bien físicamente.

“Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacia 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos. En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe”, contó la periodista, quien se enteró mientras conducía su programa de radio en la Rock & Pop, y rápidamente abandonó el estudio. Fue su compañera Carmela Bárbaro.

“Murió de Covid. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato”, agregó, siempre utilizando la red social Twitter.

“Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre”, concluyó.

Cabe señalar que el jueves 13 de agosto, Nancy Pazos y su familia decidieron aislarse de manera preventiva por un contagio cercano y finalmente dieron positivo, al igual que su madre ya que todos vivían bajo el mismo techo. Sobre esto explicó: “Me contagió una colaboradora personal. Ella dio positivo el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca”

En febrero de este año, la periodista también había sufrido la pérdida de su papá.