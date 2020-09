Reconciliaciones pandémicas: unos se separan, otros se reencuentran

La convivencia constante provocada por la cuarentena horada los nervios hasta de las mejores parejas. Es todo el día, todo el día con la misma persona, una situación que ha llevado incluso al más sedentario a salir a correr al parque o a caminar unas cuadras, lo permitido en esta fase del aislamiento, por el mero afán de escapar un ratito del opresivo living familiar. Por supuesto, algunos no encontraron escape: la pandemia está plagada de historias de romances rotos por el encierro, algo que ha afectado profundamente a nuestra farándula, que de girar por los canales y vivir la noche en compañía de un millón de amigos, pasaron de repente a tener que compartir la vida con una sola persona.

“Sí, somos novios”, dijo ayer Laurita, confirmando su reconciliación con Cabré

Sucumbieron entonces varias relaciones: Tini y Yatra, Jujuy y Delpo, More Rial y Ambrosini, Mariano Martínez y Camila Cavallo, Miss Bolivia, de forma escandalosa, Malena Narvay y Julián Serrano, se separaron durante estos cinco meses que llevamos de aislamiento. Pero ojo, porque en paralelo, también se han amigado varias otras parejas que se habían separado antes de todo esto: la soledad, la incertidumbre, el encierro, no tener con quien hablar, con quien mimarse, con quien subir la temperatura en estos días de frío, llevaron a varios de los integrantes de esa ilustre pizzería que es nuestra farándula (en palabras de Moria) a acercarse a sus ex para pasar el invierno metafórico y real.

Eso le pasó, claro, a Jimena Barón, la influencer que a toda la tuitósfera le gusta señalar como el ejemplo más claro de reincidencia. Barón misma confesó que fue la propia soledad la que la impulsó a quedarse a dormir en lo de su ex, Daniel Osvaldo, cuando fue a buscar al hijo de ambos, Momo: la convencieron que se quedara a celebrar su cumple, luego fueron dos días, durmiendo en camas separadas, y en algún momento, lógico, Barón cedió a la piel y la necesidad de afecto. La soledad es mala consejera: semanas más tarde, Barón dejaba intempestivamente la casa de Osvaldo, quizás habiendo recordado súbitamente por qué se fue en primer lugar. Pero La Cobra igual sigue, persevera en su búsqueda de acompañamiento. Y como son días difíciles para conocer gente nueva, parece que habría echado mano de otro ex. Está, dicen, muy cerquita de Mauro Caiazza, el “caracol” que conoció en “Bailando por un Sueño”.

Otros que van y vienen sin cesar, sin soltar del todo nunca la relación, son Flor Vigna y Nico Occhiato, que cada vez que están separados, se rumorea que en realidad están juntos. Y ellos no hacen demasiado para desmentirlo: se han tirado piropos y coqueteado en el prime time.

“Yo lo amo a Nico, pero de otra forma. La última borrachera que tuvimos juntos estuvo muy buena, porque en un momento dijimos: ‘¿Qué pasa acá?’, y llegamos a una conclusión muy linda. Yo le dije que lo amaba más allá del hombre, porque no es que nos calentamos, sino que me dan ganas de llamarlo para contarle un problema familiar”, reveló hace poco Vigna, por ejemplo...

Los dos tuvieron otra pareja el año pasado, pero siempre estuvo el fantasma del otro revoloteando e incluso contaminando la nueva relación (todos hemos tenido noviazgos así, que no se terminan nunca), y ahora, estando solteros y encerrados, aburridos y solos, se caía de maduro el retorno.

Bastante duraron separados, de todos modos (o bastante bien se escondieron): recién esta semana fueron descubiertos en una cita formal como novios y las imágenes que se filtraron confirmaron la reconciliación en cuarentena de la pareja. Ambos fueron a la panadería, y hasta visitaron a la familia de Nico en el conurbano. Rompiendo, desde ya, la cuarentena, otro tema picante alrededor de estas reconciliaciones: ¿estamos todos encerrados, saliendo solo a comprar el pan y las verduras, teletrabajando sin ver a nuestros compañeros, mientras los famosos se mueven a sus anchas por la ciudad, visitando familiares y amigovios para responder a su soledad y sus necesidades fisiológicas?

¿Cómo se explica, si no, que Laurita se haya reconciliado con Cabré? La parejita se separó temprano durante la cuarentena, aparentemente por visiones distintas sobre el futuro de la pareja, y ella se mudó. Pero bueno, cuatro meses solos y sin tantas chances de encontrar otro clavo para sacar ese clavo, los hizo recapacitar.

La Cobra se las cobra: tras intentar volver con Osvaldo, ahora Barón se acerca a Caiazza

También se separaron y reconciliaron durante la cuarentena Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: a un mes y medio de anunciar su separación, ambos empezaron a dar señales de que estaban transitando el camino de vuelta al amor. El hijo en común, Lolo, ayudó a tender el puente: es brutal tener que seguir viendo a tu ex después de una separación, no hay muchas voluntades que aguanten…

Similar es el caso de Agustina Agazzani: la participante del “Cantando” se separó de Matías Baclini, y luego volvió… pero con otro. Agazzani reveló esta semana que está de nuevo en pareja con su ex, Agustín Bernasconi, y parece que el reencuentro ha sido fogoso, a juzgar por los mensajes que le deja en las redes. “Tremendo papi”, “a punta de besos, todo el día te comería”, “me gustás más que al helado”, son algunos de los picantes piropos que le dedicó a su ex y actual pareja. Parece que ella sí pudo lo que tantos queremos: que estos tiempos de crisis pandémicas sirvan para reflexionar e indagar dentro nuestro qué no queremos (a Baclini) y qué queremos realmente (a Bernasconi).

Y, si somos bien pensantes, hasta podemos analizar que si nos damos cuenta de lo que queremos y rompemos la cuarentena para conseguirlo, no es irresponsabilidad sino un acto romántico que le contaremos a los chicos (?).