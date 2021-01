Relaciones entre padres e hijos fortalecidas por el aislamiento

Melisa Coria y Juani (7) “Juani se adaptó mejor que yo. Juntos tuvimos que aprender la paciencia, pero mientras yo todavía me resistía a la situación, él la sobrellevaba con mayor naturalidad. Creo que los dos aprendimos mucho de todo esto y hoy tenemos una comunicación más profunda y fluida. Lo que más me costó fue definir bien los roles en momentos en que me vi obligada a ser a la vez mamá, compañera de juegos y docente”