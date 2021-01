"Exploté de la peor manera": Diego Poggi se arrepintió de dar a conocer el mensaje de su papá

Diego Poggi, periodista de TN, fue noticia la semana pasada luego de dar a conocer en su cuenta de Twitter la reacción de su padre cuando le contó que estaba de novio con un chico. Ahora, tras la repercusión que tuvo, aseguró que se arrepiente de haberlo hecho público.

“Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, le escribió su padre por WhatsApp luego que le contó que estaba en pareja con un hombre y que se iban juntos de vacaciones.

Poggi, además, acompañó la publicación con una reflexión de cómo tomó dicha respuesta: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”.

A continuación dejó otro mensaje explicando por qué decidía hacerlo público: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

Más tarde, el periodista Ángel de Brito le escribió un mensaje a su colega para preguntarle sobre la polémica que se generó sobre este tema. En su programa "Los Ángeles de la Mañana" de este lunes, leyó el mensaje que le envío Poggi, quien estaba arrepentido. “Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”, contó.

Además, manifestó: “Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina", y cerró: "Tengo una hermosa y chiquita familia”.