Denuncian que 4 manzanas del Casco están “en llamas”

La violenta entradera que tuvo lugar el domingo al mediodía en una casa de 55 entre 17 y 18, puso en alerta a los vecinos que viven en la zona comprendida entre las plazas Islas Malvinas, Hipólito Yrigoyen y Moreno, particularmente un sector de cuatro manzanas que está “a merced de los motochorros”, conforme le dijeron a este diario. Analía, encargada de una pollería situada en la esquina de 17 y 55, aseguró que “el principal problema está en las cuadras que van por 18 entre 53 y 57, son oscuras y es tierra de nadie”, aunque la inseguridad también se ve en “55 entre 16 y 17, y por 17 ente 55 a 57”. Asimismo, señaló que los robos ocurren por lo general en el horario nocturno, “de 20.30 a 22.30”. No obstante, indicó que muchos de los inmuebles “tienen alarmas” y eso “ahuyenta a los” delincuentes.

En esa línea, la mujer recordó uno de los hechos: “Unas semanas atrás, había una chica enfrente, que parecía estar esperando el colectivo. Yo estaba cerrando. Eran cerca de las 21 y después me enteré que en realidad hacía de ‘campana’ para dos ladrones que habían entrado en una casa y quedaron filmados. Me dio un miedo terrible, porque ‘zafé’ de que me agarren a mí”. Siempre “son motochorros” que se dedican a más de una modalidad.

“Están los carteristas, los que te sacan el celular y los que se te meten en la casa”, detalló la comerciante.

UN CULATAZO Y “LOS DÓLARES”

Horacio, quien trabaja en una clínica del sector, sostuvo por su parte que “hay que tener muchísimo cuidado ahora con todo lo que está pasando”. Él estaba presente cuando dos delincuentes en moto asaltaron a su vecina el domingo al mediodía. No alcanzó a ver el atraco, pero escuchó los gritos de la mujer apenas huyeron los malvivientes.

Según pudo saber después, “el marido estaba preparando la comida y ella había ido a hacer unos mandados” cuando en la puerta del domicilio emplazado en 55 entre 17 y 18 la abordaron los dos sujetos en moto. La chica llevaba “una mochila y dos bolsas” y los escuchó tarde. “Estaba abriendo la puerta y nos lo vio, le mostraron un arma de fuego y la llevaron adentro”, explicó Horacio.

La propiedad consta de un pasillo con dos viviendas. Arrastraron a la víctima hasta el fondo y no bien ingresaron en el inmueble golpearon a su pareja en el rostro. El impacto le produjo un corte en la ceja y un sangrado importante. “Le pedían dólares, una locura”, sostuvo. La respuesta de los damnificados fue “nosotros somos dos trabajadores, no tenemos nada”.

Sin embargo, eso no impidió que los asaltantes permanecieran más de 10 minutos en el lugar. Revisaron muebles y estantes hasta conseguir algunos objetos de valor. Luego escaparon, dejando encerrado al matrimonio. “La chica llamó a la vecina para que les abra la puerta, fue un momento re feo”, sintetizó Horacio.