Preocupación en un barrio de La Plata con tensión eléctrica "por las nubes"

Usuarios del servicio eléctrico de distintos barrios platenses pusieron de manifiesto este martes su preocupación por problemas cortes de energía y por un golpe de alta tensión.

Nélida, de la zona de 1 y 60, afirmó que no contaba con suministro de electricidad desde la medianoche. "Me levanté a las 2 para ir al baño y no había luz. Esta mañana me desperté y estábamos en las mismas condiciones. Ya pasaron varias horas y todavía estamos esperando que retorne la energía", describió la mujer.

En tanto, desde Melchor Romero, una usuaria que se identificó como Graciela D'Amato aseguró que "estamos preocupados porque la tensión es demasiado alta, ya se nos han quemado unas cuantas cosas". Desde su casa de 174 entre 517 y 518, afirmó que "hay un golpe de alta tensión de 380 voltios". "Ya hemos realizado reclamos a Edelap, nos asustamos porque se escucharon explosiones en la red de la calle", sostuvo.

Asimismo, consignó que "a una vecina se le quemó el microondas, a otra se le quemó la heladera y a nosotros también pero ahora tenemos todo apagado hasta que arreglen esta falla".

Por su parte, Silvia González, usuaria de 174 y 518, describió que "sentimos olor a quemado en las casas, en varias explotaron las lamparitas, y a mi me empezó a sonar el portero".

La mujer insistió en que "nunca vivimos algo así, sale olor a quemado de las casas, a mi me saltó la térmima y no sé si se me quemaron las cosas, ojalá que no porque tenía todo prendido, es lamentable".

"A las chicas de al lado les quemó un televisor LCD y creo que la heladera también. La tensión está por las nubes", deslizó.

En este marco, Edelap informó que "en 1 y 60 se trabaja en una salida de servicio puntual que afecta tres cuadras. La avería fue identificada y el personal realiza las tareas para la restitución del servicio".

En cuanto a los reclamos en Melchor Romero, la firma comunicó que "se trabaja en el recorrido de las instalaciones para verificar el correcto funcionamiento del suministro".

Por otro lado, desde el barrio barrio Meridiano V dieron cuenta este mediodía de que "estamos sin luz hace 24 horas". Además contaron que "el 24 de diciembre en plena Nochebuena cortaron el suministro de 19 a 24".