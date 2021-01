"Condiciones inhumanas": denunciaron un centro de atención de COVID de Formosa por hacinamiento

En los últimos días denunciaron que el centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus que funciona en el Estadio Cincuentenario de Formosa se encuentra "en condiciones inhumanas": La misma fue realizada formalmente por la abogada y concejala de dicha ciudad, Gabriela Neme.

Además, en los últimos días también circularon vídeos desde el interior del lugar en donde se puede observar varias irregularidades. “Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, explicó Neme en diálogo con el portal Infobae.

Además, precisó: “La denuncia es en concurrencia con la violación al artículo 248 del Código Penal, debido a las irregularidades colaterales de esta situación: los que hacen los hisopados muchas veces son voluntarios y a las personas no les hacen firmar un consentimiento como indica la ley. No les dan asistencia psicológica a todas estas personas que están en un estado de incertidumbre, pánico, angustia y depresión terrible”.

Por otro lado, explicó los protocolos que se están siguiendo en dicha provincia: “Con excepción de los amigos del poder, nadie hace el aislamiento en su casa, no está permitido. Las personas con contacto estrecho o, incluso, las que tienen PCR negativo tras ingresar de otra provincia, o las que vienen del interior de la provincia hacia Formosa capital, tienen que hacer aislamiento. Se violan los derechos humanos a tal punto que si yo fuese COVID positivo y tuviese síntomas pero no quiero hacer el tratamiento médico y me quedo en mi casa sin poner en riesgo la salud pública, me llevan igual. ¿Por qué?”.

Por otro lado, un hombre llamado Nicolás habló con TN y dijo que lo llevaron al estadio tras ingresar a la provincia a pesar de haber dado negativo en el test de coronavirus.

“Te dan una cama de una plaza y hay gente que tiene varios hijos, entonces duermen todos apretados o algunos en el piso. Te acostás a dormir y te prenden y apagan las luces, están jugando con nosotros. Nos quejamos y no nos dan bola. Está todo sucio y la comida es un desastre. Averigüé para que nos traigan comida saludable de afuera pero no te dejan ingresar nada”, precisó.

Jorge Abel González, el jefe de Gobierno formoseño, salió al cruce y aseguró: "Nosotros nos manejamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tiene especificado los números en relación a los lugares de atención no hospitalarios, que tuvieron que ser reconvertidos para la atención de COVID-19. La OMS estableció muy claramente cuáles son los parámetros que se deben cumplir en cuanto a la distancia entre camas, cantidad de sanitarios por persona, duchas por persona, etcétea".

Ante la consulta de si es verdad que se mezclan las personas contagiadas con las que están esperando su diagnóstico, respondió: "Hubo algunos casos puntuales, como la mujer que planteó que uno de sus hijos dio positivo y no hubo manera de que se alejara de su hijo porque él es menor. Este tipo de situaciones ya están superadas porque se ha habilitado otra infraestructura específica, también como centro de atención sanitaria, para atender estas cuestiones particulares":