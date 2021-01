"24 horas después le harán análisis al marido de Píparo", se quejó el abogado de los motociclistas

El abogado de uno de los motociclistas embestido por un auto en el que circulaba la diputada Carolina Píparo y su esposo por un sector de La Plata en horas de la madrugada de ayer se quejó este sábado "por que no se le hizo control de alcoholemia al conductor" y en ese marco señaló que "estamos pidiendo que se hagan análisis de sangre a ambos ocupantes".

"Lo que normalmente se le hace a cualquier ciudadano común, a su marido (por el esposo de Píparo) no se lo hicieron. O sea más de 24 horas después le van a sacar sangre. Esto es lo que no entendemos. Si estaba alcoholizado o no no lo vamos a saber porque no quedan rastros en la sangre", señaló Martín De Vargas en diálogo con Todo Noticias.

Y aseguró que Juan Ignacio Buzali, marido de la legisladora, debe ser imputado por un "homicidio en grado de tentativa", ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos.

"Está completamente demostrado con testimonios coincidentes que los chicos venían de abasto siguiendo la ruta de los muñecos. Ellos venían siguiendo a una moto que los guiaba cuando fueron embestidos por el marido de Carolina Píparo cuando se dirigían a ver un muñeco que estaba en plaza Güemes", sostuvo.

Y sentenció "si ya declaró que era un robo, el robo no fue en el lugar y no había ninguna una situación de legítima defensa. Fue directamente a matar dolosamente al que ya creía qué le había robado. Un homicidio en grado de tentativa".

El letrado contó que, tras atropellar a los jóvenes, Píparo y su marido huyeron del lugar a toda velocidad y fueron perseguidos por los amigos de las víctimas, que también se hallaban en motos.

Al referirse a su hipótesis, señaló "para nosotros fue un accidente y la aparición de esta idea de robo es para un poco justificar lo que hicieron porque además huyeron del lugar y la moto fue tragada por el auto. Fue tirando chispas durante cuatro cuadras y la gente le pedía que pare".

De Vargas agregó que la mujer y su marido "hicieron una carrera alocada por toda la ciudad de La Plata, poniendo en riesgo muchas vidas, acelerando a fondo y pasando semáforos en rojo".

Según lo que aseguró públicamente la diputada provincial y funcionaria municipal, la madrugada de ayer fue asaltada por motochorros cuando llevaba a su padre a su casa tras los festejos de Año Nuevo y le robaron la cartelera y su teléfono Iphone.

Luego, de acuerdo a su relato, cuando se dirigían a realizar la denuncia en una comisaría en su auto Fiat 500 negro manejado por su marido Buzali, volvieron a ser interceptados por los motochorros y en ese momento embistieron a una de las motos para escapar.

Según el letrado, finalmente Píparo y su marido detuvieron la marcha en Plaza Moreno, "donde los estaba esperando el Secretario de Seguridad Municipal, Darío Ganduglia, que justamente es quien maneja todas las cámaras del municipio".

"Apelamos a que aporte todas las cámaras, pero aún no han aparecido ninguna de las cámaras de seguridad", finalizó el letrado.

Por el momento, el caso es investigado por dos fiscales platenses: por un lado, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, quien tiene a su cargo el presunto robo del que fue víctima Píparo; y por otro el fiscal Carlos Vercellone, a cargo de la UFI 10, por el hecho posterior en el que resultaron heridos los dos jóvenes y tiene como imputado al marido de la legisladora.