Asalto de motochorros y acusaciones en el peor arranque de año para Piparo

“No puedo creer que haya tanta capacidad de inventiva sobre situaciones en las que uno no le gustaría estar, acá no hay grieta”, dijo Carolina Piparo horas después de ser asaltada por seis motochorros a menos de 20 cuadras de donde hace 10 años otros delincuentes en moto la balearon y mataron al bebé que estaba gestando. Pero la grieta se instaló a partir de lo que pasó luego del asalto, cuando en camino a la comisaría ella y su marido se toparon con los presuntos responsables y embistieron a dos motociclistas que resultaron con heridas leves. Según Piparo, esto ocurrió porque en determinado momento “cinco motos nos cerraron el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empezaron a perseguir”, mientras que el abogado que representa a los jóvenes lesionados, de 17 y 23 años, desmintió que ellos hayan participado del robo.

Según se pudo reconstruir con distintos testimonios y lo que consta en las denuncias policiales, el incidente empezó a la 1.40 de la mañana de ayer, cuando Carolina Piparo y su marido Juan Ignacio Buzzali llegaron en un automóvil Fiat 500 a la casa de su suegro, en 47 entre 15 y 16, después de haber compartido la cena de Fin de Año con el resto de la familia en su domicilio de City Bell. “Mis hijos no veían al abuelo desde marzo”, apuntó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Mientras Ignacio y el padre bajaban vajilla y otros elementos, Piparo quedó sola en el coche: “Me abordaron seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola” y sin oponer resistencia, dijo, porque “me sacaron hasta la reacción humana de gritar” que había ejercido en 2010, cuando intentó evitar el disparo diciéndoles que estaba embarazada.

En diálogo con este diario, Carolina aclaró que ninguno de los ladrones bajó de la moto y que ella y su esposo vieron dos armas: “A Ignacio lo apuntaron con un revólver”, recordó. Le robaron el celular y la cartera en la que tenía 20 mil pesos, figura en la denuncia que luego radicaron en la comisaría Primera. Tras la fuga de los ladrones, Piparo llamó al 911 desde el teléfono de la casa del suegro.

“No solamente yo -aclaró a EL DIA- varios vecinos de la cuadra también”. Los policías que llegaron al lugar a las 2 de la mañana en un móvil del Comando de Patrullas labraron un acta con los datos que aportó la pareja, indicándoles que fueran a la comisaría Primera -en 53 y 10- para radicar la denuncia.

Según Piparo, hacia allí se dirigían cuando vieron a los presuntos delincuentes en 13 y 47. “Yo reconocí a uno que tenía un buzo turquesa”, refirió, “y mi marido empezó a seguirlos mientras yo llamaba al 911 para avisar que tenía delante mío a las personas que me habían robado, para que los detuvieran y no lastimaran a nadie. No queríamos detenerlos, ni chocarlos. Y nunca dejé de estar en contacto con la Policía”. En un momento, dijo, “se sumaron dos motos a esas tres y las cinco nos cerraron el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empezaron a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos”, comentó la actual Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad. Esto pasó en 21 entre 38 y 39.

Cerca de allí, en 37 y 21, un hombre se retiraba de la casa de su cuñado con su mujer y su bebé de un año y medio en brazos y llegaron a entrar los tres en su auto cuando vieron pasar el Fiat 500 “con la moto enganchada y sacando chispas”, dijo a este diario Sebastián, quien denunció que el vehículo en el que viajaba la legisladora chocó al Chevrolet Cruze de su suegro. “Fue una cosa de locos”, resumió.

Piparo explicó que ella y su marido temían que les dispararan. “Le dije a Ignacio que fuéramos para el Centro” y llegaron así a Plaza Moreno, donde primero intentaron frenar en un control de tránsito, para avanzar unos metros más hasta un operativo policial. “Ahí yo vi una moto y cuatro personas”, recordó Carolina, confirmando que la Policía “los calmó, porque intentaban agredirnos y atacar el auto”.

Fue ese momento el que filmó con su celular una mujer que dijo ser testigo del accidente, material que se viralizó por las redes sociales. “Nosotros estábamos preocupados por saber cómo estaban los heridos, pero recién pudimos localizarlos a las 6 de la mañana en el Policlínico”, agregó Piparo, resaltando que “luego fuimos a la comisaría Primera (por el asalto) y a la Cuarta (por el choque)”.

“Todavía no dormimos y he leído barbaridades”, cerró hacia las 18 de ayer, convencida de que “la inseguridad no es para hacer política, el delincuente no pregunta a quien votó la víctima”.

La fiscal en turno María Eugenia Di Lorenzo analizaba anoche distintas testimoniales para avanzar sobre las dos causas, mientras procuraba determinar si los heridos, un empleado de 23 años y un menor de 17 participaron del asalto, informaron fuentes judiciales. Hay que aclarar que ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

“Nosotros consideramos que hubo lesiones leves”, dijo el abogado que los representa, Juan Beluardo, quien negó la participación de sus clientes en el robo. En declaraciones a la prensa, Beluardo dijo que los dos jóvenes “quedaron en la vía pública en un estado de indefensión total y la señora Piparo siguió su camino”.

La legisladora explicó que su esposo no detuvo la marcha porque había otras “tres motos que venían a atacarnos”. Y cerró: “nos vimos encerrados y pensamos en todo momento que estábamos en riesgo”.