Se expande el drama de propietarios que perdieron lotes por las usurpaciones

Alejandro Sosa ya no espera. Desespera. Busca recuperar su lote de Berisso, que fue usurpado a punta de pistola en 2016. Recorrió caminos administrativos municipales, provinciales; fue por el lado de la Justicia. Y sigue con las manos vacías. El caso Sosa se replica en miles de historias similares. Desde la subsecretaría de Tierras de la Municipalidad de Berisso dijeron a este diario que “sabemos de este y otros casos parecidos. Estamos ante una situación compleja, porque chocan dos derechos. El de la propiedad privada y el de acceso a la vivienda. Hay una lucha por la tierra. Nosotros no vamos a ir con las topadoras a derribar nada, buscamos la vía del diálogo y la mejor solución para todas las partes”.

Sosa cuenta su historia por enésima vez, desde que perdió la tierra que compró con mucho sacrificio. “Perdí el lote de 15 metros por 45 metros, a mano armada, por parte de 10 familias. Además de mi terreno, en 152 entre 25 y 26, tomaron otros. En nuestro país rige la particularidad de convertir usurpaciones en posesiones. A quienes trabajamos toda la vida, compramos un lote para construir una casa con esfuerzo, no nos dan una respuesta. Pero sí a quienes usurpan, venden esas tierras tomadas en las redes sociales. Además, legislan para quienes se apropian de lo ajeno”.

Su terreno tomado, afirma Sosa, “lo sumaron a la ley de barrios populares en 2018 y eso implica que no se puede desalojar durante cuatro años. Si pido un resarcimiento o recuperar lo invertido, me ofrecen 25.000 pesos por un lote que se vende en inmobiliarias por 70.000 dólares. Mientras tanto, tengo que vivir en la casa de un familiar, perdí un auto y un crédito Procrear”.

Remarca el vecino que “de todos modos esa ley de barrios populares ya no se podría aplicar al lote tomado, porque como ocurrió en otros casos, los lotes fueron vendidos. Entonces se trataría de otros beneficiarios. Tengo toda la documentación, el apoyo de Propietarios Usurpados Argentina (PUA), pero quienes tienen que darme una respuesta, no lo hacen. No respetan la ley, la constitución, ni nada”.

En PUA advierten una modalidad que se hizo costumbre: “ofrecen llevar el delito de usurpación a mediación penal, y en las causas se habla de “conflicto” cuando claramente se está ante un delito penal”.

Gabriel Marotte, subsecretario de Tierra, Vivienda y Hábitat de Berisso, dijo a este diario que “el tema es muy complejo. Supera las herramientas que puede tener la Municipalidad para solucionarlo y se trata de la posesión y uso de la tierra. Estamos ante dos derechos en pugna: el de la propiedad privada y el de acceso a la vivienda por necesidad. Nosotros no vamos a pasar la topadora por ninguno de los barrios populares que surgieron desde la necesidad. Vamos por el diálogo y la búsqueda de la mejor solución para todos”.

El funcionario explicó que “evitamos 18 tomas de terrenos desde que asumimos en diciembre de 2019. No tenemos tierras fiscales para tirar manteca al techo. Pero las que están disponibles queremos gestionarlas para rezonificar, hacer las obras correspondientes y responder a necesidades habitacionales”.

También comentó Marotte que “en los casos que denuncian ventas de lotes por redes sociales, invitamos a los propietarios afectados a que nos acompañen a hacer las denuncias. Hasta ahora no apareció ninguno. Sabemos que existen estas situaciones ilegales, pero es el 1 por ciento de los hechos denunciados, porque en el 99 por ciento de los casos la gente lo hace por necesidad real”.

Castigadas El último censo oficial realizado sobre las ocupaciones ilegales de tierras arrojó que el casco urbano (la mayoría en cercanías de vías ferroviarias) y Melchor Romero, Abasto, Los Hornos, Villa Elvira y San Carlos fueron, el año pasado, los sectores más afectados por este flagelo. El último censo oficial realizado sobre las ocupaciones ilegales de tierras arrojó que el casco urbano (la mayoría en cercanías de vías ferroviarias) y Melchor Romero, Abasto, Los Hornos, Villa Elvira y San Carlos fueron, el año pasado, los sectores más afectados por este flagelo.