A la hora de la cena, asalto y golpes a una familia de Las Casuarinas

Los golpes “tipo comando” que suelen llevar a cabo bandas de cuatro o más delincuentes, tienen en común la violencia, las armas y la inteligencia previa. En la Región, los sectores que más los padecen están en la periferia: City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Lisandro Olmos, Los Hornos y Abasto. Estas localidades tienen además dos características que las vuelven “apetecibles” para los ladrones. Una es la cercanía con rutas de escape directas hacia el Conurbano (según los investigadores, este tipo de grupos delictivos provienen de esa zona de la Provincia). La otra es la distancia a la que se encuentran las seccionales de la Policía.

El jueves por la noche, una familia del barrio Las Casuarinas sufrió un asalto armado en el que abundaron los momentos cargados de violencia. Conforme le manifestaron ayer a EL DIA, no es el primer episodio que sucede en esa parte de Abasto. Y temen que tampoco será el último.

Por ese motivo, planean organizar una asamblea vecinal que sirva como un “ariete” que abra paso a los reclamos y las respuestas.

CENA, GOLPES Y MIEDO

“Habíamos terminado de cenar y se aparecieron adentro del quincho cuatro hombres -después nos enteramos que había otro afuera- muy violentos”, contó Alicia, una de las tres víctimas del atraco que tuvo lugar el jueves a las 21.30 en 506 y 220.

La mujer estaba con su marido y el hijo de ambos. La sorpresa fue absoluta y no los dejó reaccionar. “Yo tengo un botón antipánico pero no llegué a usarlo”, sostuvo.

Mientras los reducían le dispararon a la perra de la casa y “por suerte no la mataron”, señaló.

Entonces comenzó el calvario, que para Alicia “duró una hora, pero mi esposo dice que fue menos”. Lo cierto es que les pegaron y los amenazaron “continuamente con que si no les dábamos todo nos iban a matar”.

Los sujetos buscaban dinero y repetían el pedido una y otra vez. Sin embargo, eso no los excusó de sustraer muchas otras pertenencias.

“Estuvieron varios minutos torturándonos hasta que se llevaron todo lo que pudieron. Cargaron en nuestra camioneta (una Chevrolet Spin) un televisor, una computadora, celulares, el dinero que teníamos, cosas de valor y algunas sentimentales también”, detalló la damnificada. Luego escaparon, dejando tras de sí a la familia aterrorizada.

Apenas pudieron recuperarse, llamaron al 911. La Policía “vino rápido y se portó muy bien, están investigando”, explicó. Personal del SAME los asistió y determinó que no era necesario trasladarlos a un hospital.

Los delincuentes tenían un auto propio que habían dejado estacionado en 216 y 509. “Todo lo que nos robaron lo trasladaron a ese vehículo”, manifestó Alicia. En tanto, a la Spin la abandonaron en 216 entre 510 y 511.

En la zona “no hay cámaras de seguridad y las pocas que hay ellos mismos se encargan de romperlas, al igual que las luminarias”, remarcó la mujer. Los equipos nuevos “están pedidas al igual que la iluminación, porque la cuadra de noche queda completamente a oscuras, es una boca de lobo”, añadió.

Asimismo, resaltó que “el barrio es muy inseguro, no soy la única vecina a la que han robado. No pasa una semana en que no ocurra algún hecho de este tipo. Puede pasar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las tres de la tarde... no hay horario. Es muy difícil que uno se prevenga, porque te vienen a cualquier hora”.

Por otra parte, dijo que “el miedo que tenemos es que no entran en las casaquintas que están solas, van a las que hay gente. Esta es una zona muy extensa. Sobre todo la parte rural y no hay la cantidad de móviles ni personal suficientes para cubrirla. Nosotros reclamamos apoyo para la Policía, más patrullajes y que pongan luminarias”.

Fernando, un vecino de los damnificados, relató que “estamos haciendo una agrupación de la que participan unas 50 familias para ver si nos prestan un poco más de atención. Venimos desde hace seis o siete meses con una seguidilla de asaltos. Toda la cuarentena acá y en Estancia Chica hubo robos”.

