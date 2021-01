En la comisaría de City Bell exhiben bicis robadas para que los dueños puedan recuperarlas

En la peste de los asaltos -en casos sangrientos- contra los ciclistas que recorren calles y senderos de la zona norte de La Plata podría darse un alivio del drama a algunas de las víctimas: la posibilidad de recuperar la bicicleta.

Con esa finalidad, la comisaría décima de City Bell puso en marcha ayer una exhibición de rodados que fueron parte de un botín de robo, pero en investigaciones posteriores fueron recuperadas y tras las actuaciones en la causa judicial que se inicia con el delito, vuelven a estar a disposición de los dueños.

La iniciativa, con pocos antecedentes a la vista, tuvo una respuesta que generó un desfile de víctimas por la seccional. Según estimó una fuente policial, en las cinco horas reservadas a las visitas, pasaron un poco más de cien personas.

La fuente indicó que, en su mayoría, son personas de la zona norte de la Ciudad, un área rodeada de un entorno con rutas, avenidas y parques que ofrecen recorridos amplios para pedalear.

Esas opciones y en particular la del Parque Pereyra Iraola, también atraen a ciclistas de la zona sur del Conurbano. Algunos, de Berazategui, se toparon con el delito y ayer dejaron constancia de su intención de recuperar la bicicleta, anotándose en el registro que abrió la seccional junto con la exhibición de los rodados.

La posibilidad ya fue ofrecida por la misma comisaría, meses atrás. Aquella vez, hubo paliativo para algunas víctimas, quienes, tras sufrir un atraco, pudieron re encontrarse con bicis que nunca se conseguirán por menos de 50 mil pesos y pueden llegar hasta los 300 mil.

El lote para esta vez arrancó con cinco bicicletas recuperadas al delito, pero en las horas previas se sumó otra, contaron en la Policía.

La muestra continuará hoy, de 10 a 15.

Según explicaron las fuentes consultadas ayer, los propietarios despojados tienen que anotarse en una planilla oficial y aportar datos del rodado.

Las bicis de alta gama tienen números que las identifican (al estilo de los autos o motos, por ejemplo), lo cual ayuda en la restitución. También se pueden sumar papeles de la adquisición y la denuncia policial del hecho de robo.

La opción aparece en un contexto de complicaciones por los asaltos que se denuncian últimamente en el Parque Ecológico y el Parque Pereyra.

“Fui gratamente sorprendido por un hecho sin precedentes (para mí), después de haber sufrido numerosos robos de bicicleta. Incluso, varios violentos en que se llevaron mi bici `manchada con sangre´”, le dijo a este diario Ernesto, ciclista que suele ejercitarse en el área.

El vecino dijo sobre la exhibición que “nunca vi algo así desde que ando en bici” y pidió que “este ejemplo sea contagioso para las demás comisarías de la zona y de la Provincia”.

Como víctima de varios atracos, se presentó en la comisaría, pero no tuvo suerte esta vez: “Agradecí y felicité al personal que me atendió, a pesar que no estaba ninguna de mis bicicletas allí”, indicó.

“Con el boom de uso de bicicletas que se dio durante la pandemia y la disparada del precio de los rodados, el delito se incrementó de manera tremenda lamentablemente hasta con episodios trágicos”, agregó el ciclista.