Sin tregua: miles sufrieron por el agua y una quema de pastizales dejó sin luz a distintos barrios

Para miles de vecinos de la Región la primera ola de calor del año se ha convertido en una pesadilla: es que deben soportar las altas temperaturas sorteando la falta de agua y los cortes de luz. Justo en días en que ambos son más esenciales que nunca: uno para refrescarse e hidratarse y el otro para la ventilación y refrigeración.

Y ayer no fueron pocos los vecinos que pusieron el grito en el cielo por los trastornos que están atravesando. Lo del agua viene de arrastre. Y no encuentra solución. Hay miles de vecinos, en diferentes barrios, que llevan semanas clamando una respuesta. En muchos hogares el recurso no sale o lo hace a cuentagotas. O sale turbia e ‘intomable’. O sale solo en horarios puntuales, por lo general de madrugada.

Por caso, desde 608 entre 609 y 610, Sebastián Tidoni consignó que “llevamos dos días sin agua teniendo más de 33 grados de calor”. “La verdad es que ABSA brinda un servicio muy malo porque no tenemos ni una gota”, sostuvo.

También pusieron el grito en el cielo por la escasez de agua en 22 y 80 de Altos de San Lorenzo. “En plena pandemia y en plena ola de calor, ¿se puede vivir sin agua?”, se interrogó el frentista.

Adriana, de 46 entre 136 y 137, San Carlos, contó que “apenas tenemos un hilito, pero es recurrente este faltante que ahora nos agarra con un calor insoportable”.

En tanto, Daniel Fasoli, de 19 y 525, Tolosa, consignó que “vengo realizando reclamos desde hace 20 días a raíz de la baja presión”. Y agregó que “hoy (por ayer) se cortó del todo”. “No pudimos sacar líquido ni de noche ni de día”. “Con el calor que hace no hay agua para bañarse ni para higienizarse tal como se exige en esta época de pandemia”. “El agua es un elemento vital para la vida”, señaló el usuario.

Como en las jornadas anteriores, también llegaron reclamos similares de diferentes puntos del casco céntrico, desde Los Hornos, Aeropuerto, Tolosa, Ringuelet, San Carlos y Altos de San Lorenzo, por nombrar a los más reiterados. Aunque, vale aclararlo, el espectro de reclamos abarca a casi todas las localidades de la región.

sin luz por un incendio

También se hicieron sentir los reclamos por fallas en el suministro eléctrico. Por caso, vecinos de Villa Elvira contaron que pasadas las 15 horas se quedaron sin luz y no obtuvieron respuestas por parte de Edelap cuando se comunicaron con los servicios de atención al cliente. Su principal preocupación era que sin energía eléctrica no podían utilizar ninguno de los artefactos de climatización, como el ventilador o el aire acondicionado.

“Estamos desesperados, no nos contestan y hace mucho calor”, aseguró una vecina que se contactó con este medio esta tarde y vive en la zona de 78 y 116. “No nos dicen hasta cuándo puede durar”, agregó otra mujer que reside en 6 y 95.

Lo mismo reportaban en 3 entre 76 y 78; 68 y 133 y otros sectores, sobre todo del oeste y sudeste.

Más tarde se supo, a través de un comunicado de Edelap, que la causa había sido una quema de pastizales. La firma explicó que los cortes de luz fueron producto de una quema de pastizales en 143 y 90, que se produjo a las 15.50 hs, y que como consecuencia generaron “una salida de servicio en sectores de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Arana y Los Hornos y adyacencias”.

“Las llamas afectaron líneas de Alta Tensión, cuyas protecciones se activaron para preservar la red y evitar averías mayores, que interconectan las Subestaciones que brindan suministro a los sectores arriba mencionados”, explicó la empresa, quien además indicó que “ya se realizó la restitución de más de la mitad de los usuarios afectados desde otra Subestación y se estima restituir la totalidad del servicio en la próxima hora”.

Por último, precisó: “Que se dio aviso a bomberos y Defensa Civil” y se trabajó para restituir el servicio a los usuarios “cumpliendo con todas las normas de seguridad eléctricas y sanitarias”.

Finalmente, a las 18:14 se informó que el servicio había sido totalmente restituido.

También se registró un corte en pleno centro platense, en diagonal 74 y 10, y Edelap le consignó a este medio que el problema fue solucionado en horas de la tarde.