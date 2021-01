Pulgar abajo para el Morro García y sigue buscando “9”

Quedó claro en el Lobo que la prioridad para el cuerpo técnico que encabezan Leandro Martini y Mariano Messera es conservar la base del plantel que terminó compitiendo en la Copa Diego Maradona. Y a partir de allí se buscaría algún refuerzo, sobre todo, en la zona de ataque.

Por esto último, trascendieron algunos nombres que fueron publicados en este medio: Santiago García y Samuel Portillo. Sin embargo, de momento, fueron desestimados por la dirigencia mens sana.

El del Morro, el más fuerte de ellos, tuvo el pulgar para abajo del cuerpo técnico pero también de los dirigentes, ya que el futbolista no se encuentra en óptimas condiciones físicas y ese fue incluso, uno de los factores que lo terminaron alejando de Godoy Cruz.

Si bien el delantero fue ofrecido en varios clubes, hoy por hoy lo más concreto para su futuro parece ser el regreso a Nacional de Montevideo.

Hoy en día, García, se encuentra aislado por padecer Covid-19 y y debido a esta situación, no se entrena con los futbolistas que serán negociados por el Tomba. No hay dudas de que el goleador no continuará en Mendoza, pero todavía no se desvinculó.

En la Superliga 2019/2020, el Morro jugó 13 partidos (12 como titular) sobre 23. Hizo 6 goles. En tanto, en la Copa Diego Maradona jugó realmente poco: 6 partidos, 3 como titular, y no anotó goles.

Por diferentes cuestiones, fue apartado del plantel por el presidente de la institución Luis Manzur, quien aseguró que el equipo necesita “líderes positivos”.

Por su parte, tampoco existieron certezas sobre la posibilidad del delantero de Villa San Carlos Samuel Portillo, más allá de que es del gusto de Leandro Martini.

Las dirigencias de ambos clubes desconocieron negociaciones y de momento no existieron avances concretos. El punta también estaría en los planes de los Estudiantes de La Plata y también de Buenos Aires.

SIN NOVEDADES POR LAS SALIDAS

Respecto a las salidas que primero parecían inminentes pero que se fueron enfriado con el paso del tiempo, no hubo novedades. Las potenciales bajas en cuestión son la de Jorge Broun y Paolo Goltz.

El arquero, que tiene acordado con Central su contrato personal, continúa entrenando en Abasto porque el Canalla no le quiere pagar al Lobo el resarcimiento económico para liberarlo. Por tanto, si las condiciones no cambian, continuará en el Club.

Lo del defensor es similar, ya que si bien quiere volverse a vivir cerca de Entre Ríos, su provincia natal, no existieron ofertas concretas de ningún club para llevárselo.