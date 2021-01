“Muppets Ahora”: las marionetas de Jim Henson, a la conquista del siglo XXI

Han pasado ¡65! años desde que “Los Muppets” aparecieran por primera vez en la pantalla: René, ahora rebautizado por su nombre original, Kermit, para las nuevas emisiones que se pueden ver desde el viernes por Disney+, y Rowlf aparecieron en el programa estadounidense “Sam and Friends”, y sorprendieron al público tanto por interactuar con el conductor sin necesidad de un decorado que cubriera hilos y manos, como por su humor ácido, alejado de lo que se suponía debían hacer una rana (que todavía no era una rana) de felpa verde y un perro peluche.

Esta versión “siglo XXI” busca conquistar a un público que está cerca de olvidarlos

Esa doble magia propiciada por el entonces muy joven Jim Henson fue la semilla de una de las franquicias más inextinguibles de la televisión norteamericana, aunque pasaría mucho tiempo hasta que Henson y su pareja en los títeres y la vida, Jane Nebel, lograran lanzar al aire “The Muppet Show”, que vio la luz 21 años después de aquel bautismo: en esas dos décadas, Henson creó su compañía, Muppets Inc., mientras trabajaba para “Sam and Friends” y realizaba algunos avisos publicitarios protagonizados por sus criaturas mitad marioneta (marionette) y mitad títere (puppet). En ese camino, dos momentos cumbre: el encuentro con el titiritero Frank Oz, que desde entonces sería su mano derecha, y la creación de “Plaza Sésamo”, que catapultó al estrellato a Henson.

Pero Henson siempre sintió que los títeres deberían ser para todas las edades, incluidos los adultos, y estaba frustrado de que “Plaza Sésamo”. Así es que comenzó a imaginar el legendario “The Muppet Show” junto a Frank Oz: estrenado en 1976, el programa de variedades presentado por marionetas con artistas de lujo invitados en cada capítulo fue tan exitoso que tuvo el programa que pronto llegarían largometrajes como “The Muppet Movie” (James Frawley, 1979), “The Great Muppet Caper” (Henson, 1981), “The Muppets Take Manhattan” (Oz, 1984) y “The Muppet Christmas Carol” (Brian Henson, 1992), además de otras adaptaciones posteriores que, poco a poco, fueron perdiendo brillo.

LA AGONÍA

Pero los Muppets nunca dejaron de latir. Es que hay algo en esa mezcla de amable incorrección, de anarquía suave y feliz, que vuelve a los Muppets inmortales, siempre relevantes y siempre necesarios. Incluso cuando Henson hace tiempo ya nos ha dejado.

Es con esa intención de continuar actualizando la franquicia titiritera a los tiempos que corren que Disney+ lanzó el pasado viernes “Muppets Ahora”, que marca el regreso de la rana Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Gonzo y el resto de la pandilla cuatro años después de que ABC cancelera “The Muppets”, el anterior intento de las marionetas de Henson de volver a la pantalla chica.

En este regreso, que estrena nuevos episodios cada viernes en la pantalla del servicio on demand, las marionetas protagonizan una serie cómica “salvaje y divertida” con tintes de “late night” americano, con la que vuelven a las raíces que les hicieron famosos. Como en cada entrega, la autoconciencia y el humor “meta” mandan: los Muppets comienzan el primer episodio de la nueva tanda de seis capítulos intentando no solo montar un espectáculo con esa banda anárquica de criaturas inquietas, sino “subirlo” a tiempo a la plataforma on demand de la Casa del Ratón, dueña de los Muppets (y de casi toda la cultura pop) desde 2004.

“Ahora no puedo hablar -dice Scooter a la rana Kermit- estoy muy ocupado, tengo que subir los Muppets ahora, la fecha de vencimiento es hoy”, señala el muñeco naranja al que se le ve apurado por terminar de cumplir su tarea, y quien va adelantando al público en forma de clips lo que va a ser la serie definitiva.

Por ello, el primero de los seis episodios de treinta minutos de que consta la ficción muestra con pinceladas lo que está por llegar y que va desde múltiples parodias, como las entrevistas por Zoom, hasta juegos, pasando por programas de cocina o blogs de influencers. Así, los Muppets llegan con una versión actualizada y moderna de los propios “Muppets”.

HACIA EL SIGLO XXI

Creada por Kirk Thatcher sobre la original de Jim Henson, esta versión “siglo XXI” busca nuevos adeptos a la saga, conquistar a un público que está cerca de olvidarlos: el humor, como siempre, supera el rango infantil, pero “Muppets ahora” piensa sobre todo en un público adulto como ninguna otra serie de la franquicia. Muchas de sus parodias lanzan sus dardos a los programas preferidos que la “generación millennial” devora online. En el mismo sentido, contará con la cerdita Piggy convertida en toda una gurú con su nuevo blog, “Consejos acertados con la señorita Piggy”, y de nuevo, personajes famosos charlarán con las marionetas, esta vez sobre el mundillo del espectáculo en “La Muppentrevista”.

No es el primer intento de los Muppets por “aggiornarse”: la cancelada serie de 2015 rompió un silencio de casi 20 años para las marionetas en la tevé, y la intención era justamente llevar a la creación de Henson al nuevo siglo. Bill Prady, creador de la serie, afirmó que quería ver a los Muppets bajo una luz más auténtica, porque “con el tiempo los personajes, sin la audacia de la persona que les dio vida, se suavizan. Es natural pensar que estos son personajes amados y hay que protegerlos. Pero los Muppets, si te remontas a ‘The Muppet Show’ eran sarcásticos, eran mordaces y hablaban del mundo a su alrededor”.

Prady quiso dar nueva vida al envío y la serie incluso se promocionó anunciando la separación entre Kermit y Piggy, una relación demasiado tóxica para el siglo XXI. Pero ni siquiera los escándalos “a lo temporada en Carlos Paz” consiguieron salvar aquel show. Ahora, Disney vuelve a intentarlo. Y quizás nunca hayamos necesitado ese humor corrosivo pero amable como ahora.