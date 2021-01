Cómo gestionar los créditos de Anses: montos y requisitos

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) se informó que sigue recibiendo solicitudes para acceder a los nuevos créditos 2021, los cuales tienen como destinatarios a jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación familiar, asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos.

Luego de que se dejara sin efecto el IFE 4, el bono de $10.000 que el Gobierno otorgó por la pandemia a los sectores más vulnerables, ahora se puede acceder a estas opciones. La gestión se realiza por medio de la web oficial, únicamente para aquellas personas que logren reunir los requisitos.

Los préstamos se pueden pagar en 24, 36, 48 y 60 cuotas según el tipo de asistencia que reciba el titular que inicia la gestión. Estos son los requisitos para acceder:

- Residir en el país

- Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito

- DNI

- CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático

- La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual. Por ejemplo, si la persona cobra AUH de $3.717, el monto de la cuota no puede superar los $743,4

- No tener más de 75 años antes de firmar el préstamo

Desde el pasado 5 de enero ya se puede solicitar los turnos para iniciar la gestión de modo presencial. Primero es preciso reunir la documentación requerida. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo.

¿Cómo sacar el turno? Hay que ingresar a Turnos Anses (haciendo click aquí https://servicioswww.anses.gob.ar/TurnosInternet) y color sólo el CUIL del solicitante. Tenés que dirigirte a la oficina indicada, a la fecha y hora del turno, donde te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas.