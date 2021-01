Insultos y amenazas 3.0 entre Grabois y Etchevehere: se dijeron de todo por Twitter

Dos meses después del cruce que tuvieron por la usurpación del campo en Entre Ríos, Juan Grabois y Luis Etchevehere se trenzaron duramente en Twitter. El intercambio incluyó insultos y amenazas.

Todo comenzó con un mensaje de fin de año publicado por el líder del Frente Patria Grande y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en el que cuestionó a la empresa Mercado Libre y -sin mencionarlo- a su director, Marcos Galperin, con quien tuvo varios encontronazos a lo largo del año.

“Algunos tienen el gran mérito de sacar tajada cuando al resto nos va mal y el mundo se cae. Se va un año de mierda para las y los excluidos del campo y la ciudad, el pueblo trabajador, la clase media. Brindo porque en el próximo, como decía Quilapayún, la tortilla se vuelva (sic)”, escribió Grabois en la tarde del 31 de diciembre, y acompañó el mensaje con un avión de la flota de Mercado Libre.

Etchevehere le contestó con dureza: “Si a vos te va mal, le va bien al país. Usurpador a control remoto”.

Lejos de amilanarse, Grabois le devolvió insultos y una invitación a encontrarse cara a cara. “Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Haa (sic) y si sos tan macho alfa, te espero el lunes 11.30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida. Sos un aristócrata de cotillón...”, tuiteó.

Amenazas y chicanas

Etchevehere no la siguió vía Twitter, pero sí aludió al cruce en declaraciones a La Nación. “Ese tipo de bravuconada no le hace falta a la Argentina”, remarcó. “En un estado de derecho cualquier disputa se tiene que tratar en sede judicial, como sucedió con el intento de usurpación de un campo de mi familia en Entre Ríos, donde la justicia desalojó a los usurpadores y hoy hay 36 imputados”, agregó.

El empresario descartó así la invitación al encuentro en la sede de la CTEP, en el barrio porteño de Constitución. Y Grabois volvió a la carga ayer a través de la red social. “Vi en @LANACION que no aceptaste mi invitación. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón @lmetchevehere, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pié”, tuiteó el dirigente social.

Etchevehere y Grabois mantuvieron un extenso conflicto durante octubre pasado.

En esos días, el “Proyecto Artigas” de producción agroecológica que lidera el dirigente social, usurpó los terrenos del Establecimiento Casa Nueva, ubicado en la localidad entrerriana de Santa Elena, que pertenece a la familia del ex funcionario.

La usurpación la encabezó Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro, en medio de un conflicto familiar por la propiedad del terreno. Tras varios días de tensión, finalmente, una jueza de Paraná ordenó el desalojo.