El patentamiento de vehículos 0 km creció 9,9% interanual en enero

La cantidad de vehículos 0 kilómetros patentados en enero registró una suba de 9,9 por ciento respecto a igual mes de 2020, con 49.438 unidades, informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Valoramos y nos esperanza este crecimiento del 10 por ciento con respecto a enero 2020 pre pandemia, venimos haciendo un esfuerzo muy grande los concesionarios para atender esta demanda, que en enero estuvo muy activa”, dijo Ricardo Salomé, presidente de Acara. “Salvo enero y diciembre, que por un tema estacional muestra números diferentes, somos optimistas que podemos tener un año positivo estableciendo un nivel de actividad con un piso de 430.000 patentamientos en el año, si contamos con la oferta y las medidas de incentivos necesarias”, agregó Salomé.

Enero, según se indicó, comenzó como terminó 2020. El contexto macro no permite que la actividad repunte y el mercado de durables no es la excepción. Durante el mes que acaba de terminar, las ventas diarias de vehículos 0 km, que empezaron por debajo de los registros de enero de 2020, terminaron mejor, pero no tanto como para alcanzar los patentamientos que se habían alcanzado en el mismo mes de 2019. De hecho, en enero se patentaron 2.472 vehículos 0 km por día hábil, un 20,9 por ciento más que durante el mismo mes del año pasado y 9,5 por ciento menos que en enero 2019.

Con esas cifras diarias, el mes cerró 9,9 por ciento por encima del registro de enero 2020, lo que se alinea con la tendencia que veníamos observando durante la última parte del año pasado, donde los patentamientos habían comenzado a recuperar el terreno perdido post ASPO pero con una regresión a valores “normales” significativamente más bajos que en años anteriores.

El directivo subrayó el acompañamiento que están realizando las terminales para fortalecer está recuperación.

A lo que agregó que “van a aumentar el abastecimiento de vehículos en las próximas semanas, lo que va a facilitar que la oferta de unidades y modelos sea más dinámica aún”.

“Con el esfuerzo que está haciendo toda la cadena de valor vemos posible que no solo nuestro sector crezca sino también motorizar otras industrias asociadas y ser uno de los ejes de la recuperación”, subrayó el directivo.

Por su parte, el secretario de la entidad, Ruben Beato, aseguró que “va ser clave seguir trabajando en una mesa bien amplia temas específicos, dialogando y sumando ideas que puedan incentivar el mercado interno”.

“Al respecto, hicimos varias propuestas desde Acara que van a contribuir para encontrar las medidas de estímulo más conveniente para todos”, completó.