“En Educación las decisiones las toma Baradel y no veo voluntad de empezar las clases”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, afirmó que el gobierno de la Provincia “intenta hacer de la vacuna una bandera partidaria”, calificó de “muy mala” a la gestión de Axel Kicillof y sostuvo que un intendente debe ser el próximo candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. En ese marco reiteró que “es mi sueño” gobernar la principal provincia del país. En una entrevista con EL DIA, el dirigente del PRO afirmó que las políticas educativas “las decide Baradel”. A continuación, los aspectos salientes del diálogo con Macri.

¿Que opina sobre la polémica que se generó respecto del plan de vacunación y la utilización de locales partidarios para anotar gente para recibir la vacuna?

Me parece que el plan de vacunación que se quiere llevar adelante en las escuelas no es bueno porque los municipios tenemos lugares más aptos para vacunar. En mi caso le ofrecí al Gobernador 20 centros de atención primaria de la salud con personal capacitado. Por otra parte, hacerlo en las escuelas demuestra que hay poca voluntad de que vuelvan las clases presenciales. Si el plan de vacunación, como parece, se atrasa, ¿va a convivir la fila de gente para vacunarse con los chicos que entran a estudiar? Después, este gobierno provincial intenta hacer de las vacunas como una bandera partidaria. Me parece muy grave que se avale que en un local partidario se estén tomando los datos de la gente. Con la excusa de la vacuna alguien da su DNI, su domicilio, su nombre completo. ¿Qué se va a hacer con esos datos?

¿Por esta sola cuestión cree que no hay voluntad política para empezar las clases?

No hay voluntad política de empezar las clases desde hace tiempo. El año pasado no hubo presencialidad y al fin de año cuando se permitió a aquellos que terminaban el año, en general en las escuelas provinciales esto no ocurrió. Está claro que en Provincia hay un problema grave: hay una ministra de Educación que tiene un rol formal y después hay un gremio que tiene el rol y el poder real. Las decisiones las toma Baradel. Dependemos de un gremio y no de lo que definan el Gobernador y la ministra.

¿Cómo define su relación con el gobierno de Axel Kicillof?

Poco útil para los vecinos y no por culpa nuestra. Los intendentes hacemos un esfuerzo grande para trabajar en equipo con el gobierno pero se hace casi imposible. Ellos creen que todo se puede decidir desde La Plata, mucho menos si no se conoce la Provincia. Así, decidieron que todos los comercios no esenciales cierren durante la pandemia y lo hicieron en distritos donde la enfermedad ni había llegado. Destruyeron al pequeño comerciante por una decisión política de no dejarlos laburar.

¿Cómo califica a la gestión de Kicillof?

Es mala. La pandemia nos puso en crisis, pero llegó un punto en el que la pandemia es la excusa para todo. La enfermedad no es la responsable de que no hubiera habido clases porque en el mundo hubo clases. En el mundo no se cerraron los comercio cuatro meses; acá se decidió eso. Para el gobierno de la Provincia todas las culpas son del gobierno anterior o de la pandemia.

¿Esa relación fría se da sólo con usted o con todos los intendentes de Juntos por el Cambio?

Es más grave la cosa. Ellos tienen un problema para trabajar en equipo con los intendentes en general porque sólo confían en los 10 ó 12 funcionarios de su equipo. Creo que un gobernador debe ser una especie de director técnico o de director de orquesta. Y si fue intendente lo va a poder hacer bien, sabrá qué pedirles. Kicillof no entiende la lógica de cómo sacar lo mejor de nosotros.

Otro debate es el de la ley que impide las reelecciones indefinidas de los intendentes. ¿Cree que hay que cambiarla?

No hay que cambiar esa ley porque es un avance muy grande. Si no miren lo que ocurre en Formosa, que es la demostración de lo que puede hacer una reelección indefinida: un feudo.

¿Y el futuro suyo en 2023? Hay en mente alguna proyección provincial?

Tengo el sueño y el deseo de ser gobernador, pero lo primero que quiero es que un equipo de intendentes que se hagan cargo de gobernar la Provincia. Si fuiste intendente sabés cómo trabajar con ellos, qué pedirles. Sabés qué tenés que cambiar. Y que sea en una elección desdoblada, que el gobernador lo elija la gente, no el presidente. Porque hoy lo que pasa es que el gobernador que gana está en la boleta del presidente que gana y no hay un contrato social como ocurre en Córdoba, en Santa Fe y en Jujuy. Eso construye una identidad y un compromiso. Y que ese gobernador vaya después a defender los intereses de la Provincia, no los de su espacio político. Hoy Kicillof tiene más un compromiso con su espacio político que con la Provincia.

¿La ve de candidata este año en la Provincia a Vidal?

Tiene que decidirlo ella. Tuvo una enorme responsabilidad, una tarea muy desgastante que es gobernar la provincia y entregó una provincia mejor que la que recibió. De lo que estoy convencido es que cuando uno se presenta de candidato tiene que estar convencido, muy seguro. Entonces ella tiene que hacer una búsqueda en sí misma y tomar una decisión tranquila. Tenemos tiempo. Será una discusión de abril o mayo.

¿Qué opinión le merece el vicejefe de Gobierno porteño Santilli a quien se menciona como candidato en Provincia?

El desafío es que todos crezcamos y le ofrezcamos a la gente una alternativa electoral bien genuina de la Provincia y que además pueda ganar, que no necesitemos buscar afuera. No me molesta que alguien desee ser algo. Estoy concentrado en que nosotros armemos la mejor alternativa con raíz provincial.

Más allá de los cargos en disputa, ¿qué cree que se va a poner en juego en la elección legislativa?

Vamos a tratar de ganar pero como primer objetivo tenemos que crecer y ojalá alcance para ganarle al kirchnerismo. Se dirime una elección muy clara: La Cámpora vs. un frente opositor que respeta las instituciones.

