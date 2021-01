Píparo: esperan peritajes y testigos en la causa por las lesiones a dos jóvenes

La fiscal que investiga el robo a la diputada Provincial Carolina Píparo, ocurrido en la madrugada de Año Nuevo, aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la mujer, Juan Ignacio Buzali, por haber embestido a dos motociclistas en una persecución vinculada a ese atraco, pero con víctimas que nada tienen que ver con el hecho, según las primeras investigaciones.

“Lo que se va a determinar es si fue un hecho culposo o doloso. Eso es: si tuvo o no intención de dañar a las personas que iban en la moto”, le dijo a este diario una fuente de la causa que instruye la fiscal penal María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17) a través de la secretaría a cargo del doctor Emiliano Splittek.

Ayer por la tarde, a dos días y medio del episodio, en la fiscalía todos seguían en movimiento con el caso. Una de las novedades de la jornada fue el cambio de carátula de la causa del choque. Di Lorenzo dispuso que pase de lesiones leves a lesiones graves. Eso, porque el adolescente de 17 años que iba de acompañante en la moto sufrió la quebradura de varios dedos de sus manos. El conductor, Luis Lavalle (23), sufrió un impactante corte en el cuero cabelludo. Sospechan los investigadores que volaron por sobre el auto de Píparo y Buzali cuando fue chocada en la moto en la que circulaban. Iban junto a varios amigos que estaban a bordo de otras motos.

El grupo venía de Abasto a presenciar la quema de muñecos en el Centro. Los jóvenes heridos carecen de antecedentes penales y se movían en un vehículo con “papeles”, se indicó.

La fuente consultada en Tribunales insistió ayer en que la fiscal tiene acreditado el robo que sufrió la diputada de Juntos por el Cambio y funcionaria Municipal (Secretaría de Asistencia a la Víctima) a través de testimonios y de las comunicaciones con el 911. Entre las pruebas, hay 7 llamados realizados desde distintos teléfonos, en los minutos posteriores a la hora en la que se ubica el robo, entre la 1.40 y la 1.50 del viernes.

Uno de esos aparatos, se indicó, es el perteneciente a Buzali. La mujer usó esa línea luego de que motochorros se llevaran su teléfono y la cartera con 20 mil pesos en efectivo. Incluso, insistió en el pedido de auxilio porque la Policía no llegaba, se detalló.

También hay llamados de vecinos de la casa del suegro de Píparo, a donde fue abordada por 6 motochorros cuando Buzali padre e hijo bajaban vajilla del auto, tras compartir la cena en City Bell.

la segunda parte

Di Lorenzo no tiene claro cómo fue la segunda secuencia del hecho, cuando el auto, con Buzali al volante, según la investigación, embistió a dos jóvenes que iban en moto al creerlos ladrones.

Así, se siguen recolectando evidencias con el fin de establecer si cometió o no algún delito y si debe ser o no imputado.

Martín de Vargas, abogado de uno de los lesionados por el choque pidió que a Buzali se le impute el delito de tentativa de homicidio. Una de las pruebas que se aguardan es el resultado del test de alcoholemia: “Se hizo pero no inmediatamente porque en un primer momento estaba otra fiscalía con el hecho y todavía no llegaron esos resultados”, informó la fuente con acceso al expediente.

Durante la jornada de ayer la fiscal continuó recolectado datos de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y peritajes.

“Hasta que no se tengan todos esos elementos de prueba cotejados, no se está en condiciones de definir ninguna calificación ni imputación por esa calificación”, dijo un informante respecto de la situación de Buzali. Igual, no pasaría de esta semana.

En ese marco, ordenó realizar peritajes perimétricos y fotográficos, de rastros, estudios sobre el Fiat 500L negro que conducía Buzali y de la moto Honda XR250 que tripulaban los jóvenes embestidos.

A la vez, los detectives buscan testigos de ese incidente vial que ocurrió en inmediaciones de 21 entre 39 y 40, calculan los investigadores.

Algunos vecinos declararon haber visto cómo el auto arrastraba la moto, enganchada de la carrocería, cuando iba por 21 entre 37 y 38, pero en la fiscalía buscan datos sobre el momento del impacto.

imágenes del sistema municipal

También se buscan imágenes de toda la secuencia de cámaras instaladas en casas y edificios de la zona.

La secretaría de Seguridad del Municipio aportó filmaciones que solicitó la fiscalía en las que se habría logrado identificar a los presuntos autores del robo.

“Hay indicios para avanzar con la identificación”, deslizó la fuente de Tribunales.

En unas 48 horas se relevaron 12 mil horas de filmaciones aportadas por unas 500 cámaras de seguridad que tiene el Municipio en la zona afectada para la investigación de los dos casos, el robo y el choque.

En La Plata, según registros oficiales, se denuncian entre 2 y 4 ataques de motochorros por día. Algunos, por montos menores, celulares o sin lesiones, no son denunciados y quedan fuera de la estadística.

La pista sobre los autores del atraco a Piparo (cuando estaba sola en el auto, frente a la casa de su suegro) sumaría otro dato conocido en las últimas horas: su teléfono Iphone fue recuperado en inmediaciones de 97 y 125, El Carmen (Berisso).

Una pareja que iba en moto vio resplandecer la pantalla, se acercó y se encontró con la guía para devolverlo, un número de referencia para llamar y dar con la propietaria. Tocaron sobre la tecla del llamado y en breve respondió un familiar de Piparo, indicó la fuente judicial consultada ayer. Eso ocurrió alrededor de las 3.20 de la mañana. Un rato más tarde, un equipo policial apareció por El Carmen y recuperó el equipo.

Di Lorenzo pidió detectar si se había hecho desde ese equipo algún llamado al 911 después de la hora en la que, denunció Piparo, se lo habían robado. La muestra dio negativo y la legisladora recuperó el aparato.

El equipo de Di Lorenzo busca establecer también toda la secuencia que dio lugar a las dos causas (el robo y el choque).

Se determinó que Piparo sufrió un asalto a mano armada en 47 entre 15 y 16, a eso de la 1.40 ó 1.50. Los policías arribaron a eso de las 2.30 y le pidieron que haga la denuncia en la comisaría primera. En ese trayecto, la legisladora contó que creyeron ver a los autores del hecho. Entonces, se inició una persecución que habría llegado hasta La Loma. Luego, vino el choque a la moto y una persecución de amigos de los heridos de la moto al auto de la legisladora y su pareja. Todo terminó en un puesto de control vehicular que funcionaba en Plaza Moreno.