Fede Bal desató un escándalo en su obra por asistir a una fiesta: Cinthia Fernández lo mandó al frente y ahora espera resultado del hisopado

La obra teatral "Mentiras Inteligentes" aún no se estrenó (14 de enero en Capital Federal) pero ya está envuelta en un escándalo: Federico Bal, uno de los integrantes del elenco, asistió a una fiesta de Año Nuevo y su compañera Cinthia Fernández la mandó al frente. Hay rumores de que será apartado y está a la espera del resultado de su hisopado.

Fernández, en el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) donde es panelista, manifestó su enojo por la actitud del hijo de Carmen Barbieri porque aseguró que mantiene cuidados extremos debido a que una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios.

“Todo bien, yo me quiero cuidar. Es una situación que todo el tiempo choca. Todo el tiempo pasa lo mismo. Y ayer estábamos enojados”, indicó Cinthia en el envío que va de lunes a viernes por la pantalla de El Trece.

Además deslizó que la posibilidad de que fuera desvinculado de la obra e incluso agregó que estaban buscando un reemplazo. Uno de los nombres que empezó a circular fue el de Agustín Cachete Sierra, quien actualmente es semifinalista del Cantando 2020.

Ante esta situación, Bal respondió: “No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con Alberto (productor) , la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”. Igualmente él y su novia Sofía Aldrey se hicieron el hisopado para descartar un posible contagio.

“El elenco no está enojado conmigo,, me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien”, añadió ante los dichos de su compañera.

Ante la consulta de qué fue lo que sucedió, detalló: “Yo me fui el miércoles a Mar del Plata, y el primero me volví solo a la tardecita. Parece que Guille Cóppola cae con COVID, y él está al lado de donde está mi novia con su familia, entonces cuando llegué lo saludé con un codazo y barbijo, y al otro día fue Año Nuevo e hicimos una comida con Sofi y algunos amigos, muy pocos, no llegábamos a diez personas, todo al aire libre".

Y cerró: "Después al otro día se hizo otra reunión, pero no era mía, y circula una foto mía con dos chicas, sí, pero eran dos chicas que me pidieron una foto y la subieron a sus redes sociales. No sé quiénes son, son dos chicas que me pidieron una foto y yo no se las negué”.

Ante la consulta de por qué se hisopó su novia, indicó: “Cuando sale la noticia de Guille, parece que una de las mucamas del complejo también se contagió y hubo otro caso más. La mucama entra a la casas de Sofi, yo ya me había ido, pero ella tuvo la duda y prefirió hisoparse, y dio negativo”.

Arnaldo André, otro de los integrantes de la obra, también habló del tema y dijo: “Se creía que su novia tenía COVID-19, pero el resultado fue negativo. No se pensó en reemplazarlo a él, sino que cuando suceden estas situaciones uno inmediatamente piensa a quién llamar, para continuar con los protocolos, como pasó en otros elencos”.

En tanto, la actriz Marta González,quien también está en el elenco, aseguró que la relación con Fede Bal está bien y que si hubo algún malentendido lograron recomponerlo cuando pudieron hablar y aclarar la situación. “La idea no es reemplazarlo”, destacó en diálogo con el portal Teleshow.