El "big data" del fútbol argentino, en manos de platenses que todo lo ven y juegan el partido todos los días

A las 7 de la mañana, en una rutina casi cotidiana, Diego Vilches Antão tiene en sus manos todas las estadísticas de los partidos de la Liga Profesional y del Nacional B del fútbol argentino y comienza a jugar el partido de cada día. Nacido, criado y afincado en La Plata, junto a un equipo de profesionales de la Informática y apasionados por el fútbol igual que él, entre ellos la especialista Laura Fava, se encarga de procesar todos los datos posibles que pueden desprenderse de este deporte. En concreto, a través del big data, convierten el enorme caudal de información en un soporte de datos que equivale a oro puro para los clubes más competitivos del país y, sobre todo, para los directores técnicos de los planteles profesionales.

Esta tarea de sistematizar información a gran escala del juego es de vital importancia para los clubes, por ejemplo, a la hora de buscar un jugador para ocupar un determinado puesto, ya que permite conocer su rendimiento e incluso realizar seguimientos detallados si lo que se necesita es una evaluación de su desempeño. Y es todavía mucho más importante para los cuerpos técnicos, puesto que provee información pormenorizada sobre los rendimientos ya sea de cada deportista o el plantel completo. Diego también contó que las estadísticas son fundamentales cuando se requiere información sobre el rendimiento y el funcionamiento de los equipos rivales, sobre todo durante los días previos a los partidos. "Por lo general los clubes antes de los partidos reciben los informes de los rivales", dijo este Analista de datos aplicados al deporte, especialista en ingeniería de software con un master en big data deportivo y profesor universitario.

La labor en torno a datos masivos es de destacar por tratarse de la única usina de sistematización de información con que cuenta actualmente AFA, y de la cual se valió también la ya desaparecida Superliga. La iniciativa se erigió hace cinco años en la órbita del Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI), de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), dirigido por el licenciado Javier Díaz, en conjunto con la consultora Atenea que aporta recursos para la obtención de costosos datos estadísticos suministrados por empresas también ligada al big data en el fútbol.

"Lo que hacemos es un proceso que toma los datos de los proveedores de datos y videos, y de manera automatizada generamos los informes para que sean distribuidos a los clubes de la liga profesional y la primera nacional", explicó Diego con respecto a la tarea que realiza el laboratorio. Además, reparó en un detalle no menor y que hace la eficiencia y calidad del servicio que ofrecen: el lenguaje. "Tenemos el lenguaje del fútbol y eso nos ayuda a ayudar a los clubes y a los entrenadores de acuerdo a lo que quieren", apuntó.

El especialista platense contó que "otras líneas de trabajo que venimos desarrollando son el análisis de jugadores para el scouting y el procesamiento de datos físicos".

"A través de los datos ayudamos a los clubes a enfocar la búsqueda de talentos/jugadores teniendo en cuenta parámetros como edad, altura, posición, características de juego y en algunos casos, cotización, representante y vencimiento del contrato. Esto permite que las secretarías técnicas puedan utilizar mejor sus recursos orientando a su cuerpo de scouts para que puedan observar a través del video y de manera presencial un número reducido de candidatos", sostuvo.

Respecto de los datos físicos, aseguró que "tomamos información de los GPS, de los entrenamientos y partidos y de cómo impacta en el jugador a través de cuestionarios que nos permiten tener datos cualitativos de cómo se encuentran. Esto es, saber cómo duerme, si se siente estresado, dolorido, como impactó en él una sesión de entrenamiento. Acá el foco está en ayudar a optimizar el rendimiento físico minimizando las lesiones".

En este sentido, amplió que "los informes que generamos para AFA no lo hacemos a nivel jugador sino a nivel equipo, cortamos los partidos cada 15 minutos". En tanto, "para los equipos, depende de lo que necesiten los cuerpos técnicos, de hecho se puede obtener datos por períodos, si los jugadores mejoran o empeoran, si van perdiendo, si van ganando, al tener los datos no tenes que mirar minuto a minuto, eso lo hacemos automáticos".

Con respectos a la información de los rivales, el experto aclaró que "lo que no se puede brindar son los datos de GPS de un equipo". "Lo que son aspectos de juego, sí. Entonces, hay cosas que se pueden y otras que no". En este punto remarcó que "firmamos acuerdos de confidencialidad con los clubes para no mostrar esos datos".

Un aspecto fundamental de la actividad consiste en el ida y vuelta con los clubes, ya que no todos los datos pueden ser suministrados por empresas. "Se trabaja de forma complementaria", comentó al respecto. "Los equipos te dan acceso a GPS y otros datos físico, no te lo dan otros. Podemos analizar esos datos con otros datos cualitativos, lo cual ayuda mucho a los entrenadores", destacó.

En cuanto al acceso de los datos procesados por parte de los clubes, dijo que cada semana reciben un informe, que les llega a través de AFA, con indicadores de juego del equipo rival. No obstante, "todos los equipos podrían adquirir un servicio más personalizado, como la parte de scauting y datos físicos, por ejemplo, información sobre un circuito de juego de un determinado rival". Diego señaló en esa línea que son datos importantes que pueden procesarlos rápido pero que los entrenadores necesitarían varías horas de video y estudio para poder obtenerlos con cierto grado de precisión.

"Los clubes no tienen tiempo de ver 10 horas de video de un rival, pero si se puede procesar los datos. Un cuerpo técnico con esos datos sabe cómo anular o mitigar los aspectos positivos y dónde aprovechar los datos negativos. Pueden saber por dónde presionan, por donde atacan, por dónde le cuesta defender", aportó Diego. También destacó que el big data tiene complementos como son el trabajo que implementan los clubes desde otras disciplinas como la psicología y las neurociencias. "Es verdad que en la alta competencia también se trabaja mucho el tema de la cabeza", señaló.

Acerca del trabajo en el LINTI contó que "la mayoría de los que estamos en el proyecto venimos de tener relación con el fútbol, en mi caso que soy de Villa Elisa pertenecí a Curuzú Cuatiá, incluso estuve en la Sub-comisión del Hincha del club". "Nos encanta el fútbol y la informática, debatimos todo el tiempo, tenemos hinchas de Gimnasia, Estudiantes, River, San Lorenzo. A veces no sólo miramos los datos, también discutimos algunas cosas", dijo entre risas.

Para no ir tan lejos, recordó el debate en torno a la posesión que se desató luego del Superclásico, tras declaraciones del capitán de Boca, Carlos Izquierdoz. Si bien los números de la posesión favorecieron ampliamente a River, Boca supo aprovechar aspectos negativos del rival también reflejados en las estadísticas.

Alejandro Ferraresso, otro de los integrantes del LINTE y experto en ciencia de datos y fanático del fútbol, expresó que "poder participar del proyecto le permite unir dos de sus grandes pasiones aplicando algoritmos de machine learning al análisis del juego".

Asimismo, Ezequiel Boccalari, otro de los expertos en ciencia de datos, considero que el proyecto le permite aplicar sus conocimientos de otros campos de aplicación, como ser análisis de video e imágenes con algoritmos de inteligencia artificial, en el deporte más popular del mundo.

Para la especialista Laura Fava "es importante mostrar la información de una manera que pueda servir para la toma de decisiones. No sirve mostrar métricas avanzadas si el destinatario no puede utilizarlas en su labor".

Según contó Fava, "en este proyecto participan especialistas en big data deportivo, business intelligence, desarrolladores full stack, móvil, especialistas en infraestructura y seguridad informática, pero también directores técnicos, analistas de videos y de datos lo que nos permite realizar un aporte que no pierda el vocabulario al cual estamos acostumbrados en el fútbol".