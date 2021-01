La pesadilla de cada enero: intenso calor y se agudiza la falta de agua en los barrios

El servicio de agua corriente sigue causando momentos de profunda amargura en numerosos domicilios de la Región. Y es que en algunos casos las familias afectadas disponen sólo de un “hilito” en sus canillas debido a la baja presión de la red, mientras que en las situaciones más extremas directamente no reciben ni una gota de Aguas Bonaerenses -ABSA-. Aseguró la empresa distribuidora de la prestación que en las zonas de donde provinieron los reclamos en las últimas horas el suministro se resintió a raíz de los trabajos que realiza la operadora en instalaciones de bombeo.

Esta vez, se vieron perjudicados en otro día caluroso vecinos de Berisso, Tolosa, Gonnet y la localidad platense de San Carlos.

En los alrededores del Club Villa San Carlos -Berisso-, concretamente en las calles 171 y 20, María Eva Simurro y su familia tienen problemas con el servicio de ABSA “desde hace años”, señaló la usuaria. A raíz de ese déficit se decidió colocar una cisterna que ayude a subir el agua al tanque. Desde anteayer no ven correr una gota en las canillas de la casa, por lo que el depósito añadido no se llena. Se las arreglan con lo que hay en una pequeña pileta de lona y con los bidones que deben comprar para cocinar y el consumo en general.

“No hay nada de presión; están todas las canillas secas. Tengo que llevar a lavar la ropa al lavadero”, se quejó la vecina, que paga una boleta de ABSA de alrededor de 1.500 pesos por mes.

Por su parte, Elena, quien también vive en las inmediaciones del estadio de Villa San Carlos, consignó que ayer volvieron a quedarse sin agua en la cuadra de su hogar. “Es el segundo día consecutivo y anteriormente ya hemos sufrido estos problemas. Hace mucho calor y necesitamos este servicio”, recalcó.

Alfredo, un jubilado de 20 y 489 –Gonnet-, afirmó que hace tres meses que tienen en el barrio inconvenientes con el agua. “Esta mañana -por la mañana de ayer-, con el calor que hizo, nos encontramos otra vez sin una gota. Ya veníamos con fallas el 31 de diciembre y el 1º de enero y tanto nos perjudica que hemos juntado firmas con los vecinos e hicimos infinidades de reclamos”, puntualizó.

Asimismo, Ricardo, de 7 entre 526 y 526, Tolosa, reiteró su reclamo por la escasa presión de la red que lleva el agua a su domicilio. “Según ABSA, constataron que efectivamente existe el problema, pero hasta el día de hoy no se han acercado a solucionarlo. No hay agua en los tanques y ya no sabemos qué hacer”, dijo el usuario.

Cerca de allí, en 528 entre 5 y 6, otro vecino, Alejandro, relató que “desde principios diciembre, el servicio es una calamidad, todos los días, a partir de las 9, se corta el suministro totalmente hasta las 18, cuando vuelve con una presión que no supera 1,20 metros”.

En tanto, en la calle 3 bis entre 517 y 518, Ringuelet, padecen la falta del servicio de agua desde hace dos días. En la cuadra hay varios adultos mayores, lo que genera seria preocupación porque en esa franja etaria la falta del líquido vital se siente aún con mayor fuerza en estos días de intenso calor.

También Cecilia, una usuaria de 43 entre 131 y 132 -San Carlos-, planteó su malestar en este diario. “Estamos sin agua de red y a veces con baja presión desde hace muchísimo tiempo. Con este calor y el Covid, la verdad es que nos sentimos olvidados”, subrayó.

La falta de agua o escasez de servicio también se hace sentir en la zona de Parque San Martín, en las cercanías de la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, a pesar de que en el predio hay una estación de bombeo, según remarcan los usuarios afectados, quienes también apuntan que ha crecido bastante la construcción de piletas en el barrio.

Las respuestas de ABSA

Voceros de ABSA precisaron que cuadrillas de la empresa trabajan desde anteayer en la reparación de un acueducto en las calles Bolivia y Bossinga, de Ensenada, y explicaron que para llevar a cabo las maniobras debieron reducir el bombeo de esas instalaciones a Berisso.

En relación a la escasez de agua en algunos sectores de Tolosa los mismos voceros informaron que ayer se realizaban trabajos de mantenimiento en los tableros de la estación de bombeo de 120 y 33.