Armaron un mapa solidario en la Región para ir a donar sangre a lo largo de este mes

Se dispusieron en la Región distintos puntos de donación de sangre para que los voluntarios que lo deseen se sumen a la campaña y de esa manera el stock del Instituto de Hemoterapia se mantenga en niveles adecuados para asistir a quienes por distintas patologías necesitan de ese vital elemento.

Laura Vives, Jefa del Centro Regional de Hemoterapia, sostuvo que hasta el momento no se produjeron faltantes, pero para que eso no ocurra no deben bajar las donaciones.

De todas maneras dio datos que hablan del compromiso de la gente con ese acto solidario que es vital para muchos pacientes: el primer lunes del año hubo 117 donantes y ayer, 124.

“Si durante 3 días la gente deja de ir a donar sangre, el stock se cae”, sostuvo la profesional y agregó que se trata de un trabajo diario.

“Donar sangre salva vidas y es importante que nos den ese brazo solidario”, concluyó.

Se comunicó que de lunes a sábados, de 7 a 13, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata permanecerá abierto a los efectos de recibir a los donantes en el edificio de 15 y 66. Por cualquier duda se puede obtener información en el teléfono 0800-666-2258.

Pero también se ideó una campaña para que durante el verano quienes deseen hacer su aporte encuentren un punto de extracción en diferentes zonas.

Hoy y mañana, se habilitará un espacio para la donación de sangre en la Casa de la Cultura de la Agremiación Médica Platense, en calle 6 N° 1.118, entre 55 y 56, de 8:30 a 12:30.El viernes 8 de enero la campaña se desarrollará en el Club de Leones de La Plata, calle 135 N° 1531, entre 63 y 64, Los Hornos, en el horario de 8:30 a 12:30.

En Villa Elisa, el viernes 15 de enero, la actividad se desarrollará en el Centro de Comercio, Industria y Producción, Camino Centenario entre 48 y 49, también de 8:30 a 12:30.

El martes 19 de enero las personas de Ensenada que deseen donar sangre podrán hacerlo en la Iglesia Universal, ubicada en La Merced, entre Perú y Sarmiento. Horario de 8:30 a 12:30.

Los vecinos de Tolosa que deseen donar sangre podrán hacerlo el jueves 14 de enero en CES “Cuidados Especializados en Salud”, calle 526 N° 1.488, entre 9 y 10, de 8:30 a 12:30.

En el estadio del Club Gimnasia y Esgrima -60 y 118- se habilitarán puestos de donación de sangre el sábado 16 de enero de 8:30 a 14:00.

Para donar sangre es necesario concurrir con DNI, o algún documento que acredite identidad. Tener entre 16 y 65 años. Sentirse en buen estado de salud. Desayunar antes de donar. Pesar más de 50 kilos.

Quien dona sangre no corre ningún riesgo de contraer infecciones, explican en el Instituto de Hemoterapia. El material que se usa es estéril y descartable. Donar sangre no debilita, no engorda, no adelgaza, ni trae ningún perjuicio al donante. Inmediatamente después de la donación el organismo comienza a compensar el volumen extraído (450 ml.). El donante no notará ninguna diferencia.

Siempre se hace una entrevista previa que está destinada a evaluar aptitud y determinar posibles contraindicaciones, para cuidar al donante y al receptor. La información brindada durante la entrevista queda protegida por la confidencialidad médica. Se determina grupo sanguíneo y Factor Rh; detección de infecciones transmisibles por transfusión: sífilis, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, HIV/SIDA, Chagas y HTLV I y II.

Si alguno de los estudios que se hace a la sangre que se extrae imposibilita la utilización de la sangre, la unidad se descarta y el donante es convocado para su información, orientación y derivación adecuada.