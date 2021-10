Milei le contestó a Carrió tras acusarlo de "kirchnerista de derecha"

El primer candidato a diputado nacional por el frente "La Libertad Avanza" en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, afirmó que la exdiputada nacional Elisa Carrió tiene "un profundo desconocimiento" sobre su ideología al replicar declaraciones de la fundadora de la Coalición Cívica-ARI, quien había calificado al postulante "libertario" como "un anarcocapitalista y kirchnerista de derecha".

"Elisa Carrió, dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su 'honor' para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista", señaló Milei a través de un mensaje publicado en la red social Twitter, que acompaña una foto en la cual el expresidente Néstor Kirchner le toma la mano a Carrió, quien aparece vestida de negro y luciendo un crucifijo dorado colgado de su cuello.

"Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.?", cuestiona Milei en su posteo de la red social , en el cual contesta declaraciones periodísticas de Carrió quien tildó al economista como “un anarcocapitalista” que propone “una sociedad sin Estado librada a los más fuertes” y lo describió como difusor de una postura que describió como un “kirchnerismo a la derecha”.

“Existe lo que se llama como pensamiento ‘post Kant’ (que plantea) que vos tenés una responsabilidad por la especie. Yo tengo responsabilidad por todo; por eso me duele Argentina pero me duele también Afganistán, me duele el Sahara, el mayor genocidio de la historia de los negros. Vos no sos un ser individual. Sos responsable de tu especie. Un anarco capitalismo una sociedad sin Estado librada a los más fuertes”, apuntó la exlegisladora sobre las concepciones que sostiene el economista Milei.