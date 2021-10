El empedrado moviliza a los vecinos de diagonal 78

Durante este fin de semana los vecinos de diagonal 78 desde plaza Rocha hasta la avenida 1 recibieron la notificación con carteles pegados en sus fachadas sobre la obra que se realizará desde mañana en el empedrado que distingue a ese sector de la Ciudad. Distintos frentistas expresaron su preocupación y marcaron que “a pesar de las distintas modificaciones que se hicieron a la ordenanza del adoquinado de la Ciudad, este tramo nunca fue incluido para ser intervenido de modo tal que desaparezca el empedrado”, sostuvo una vecina que habló con este diario.

“Creo que aprovecharon el fin de semana para informar de algo que no tendrá posibilidad de dar marcha atrás. Y eso también provoca cierta bronca, porque no hay margen para el reclamo. Si bien hay algunos sectores que merecen ser reparados, no es la solución la repavimentación. Es importante mantener en buen estado el adoquinado debido a su relevancia histórica y con el objetivo de evitar afectar o destruir el valor cultural que representa”, indicó María Isabel Dipirro, vecina de la zona afectado.

La frentista agregó que “la diagonal 78 no figura en la lista de las arterias donde se habilitó la intervención con pavimento”, como si ocurrió con otros casos.

Los vecinos de ese sector de la Ciudad remarcaron ayer que “no queremos que pongan pavimento sobre el adoquinado. Es un rasgo que marca al barrio, más allá de que los adoquines necesitan un mantenimiento. Pero no creemos conveniente que se les ponga asfalto sobre las piezas históricas que le dieron identidad a la zona”.

QUE DICEN EN LA MUNICIPALIDAD

Desde el área de Obras Públicas de la Municipalidad de La Plata se informó que “el adoquín no se toca, se le hace una carpeta asfáltica arriba de 6 centímetros y se dejan las cuentas de adoquín”. Y agregaron que se trata de un trabajo similar al que “ya se hizo en la diagonal 73 y en diagonal 74”.

Los carteles que pegó la Municipalidad, y que ayer en muchos casos estaban sobre el adoquinado a intervenir mencionan que “a partir del 12 de octubre se estará cerrando el acceso a la calle diagonal 78 entre plaza Rocha y calle 1, y el acceso a esta misma, con motivo a obras de carácter pública, de repavimentación de calzada”. Ante esa decisión, desde la Comuna se solicitó “toda colaboración posible en cuanto a estacionar autos en las laterales de esta vialidad a intervenir”.

Distintas calles con adoquinado fueron intervenidas en los últimos años por la Municipalidad. Algunos de los ejemplos más cercanos están vinculados a diagonal 74 desde 1 a 116; diagonal 73 de 19 a 14; y diagonal 73 de plaza Rocha hasta plaza Matheu. También en calle 12 de 64 a 68.

Cabe indicar que en 2018 se aprobó un proyecto para derogar la ordenanza que prohíbe alterar las calles adoquinadas de la Ciudad.