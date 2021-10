Sembraron terror en Poblet: brutal ataque a una familia de horticultores

A unos 25 kilómetros de La Plata, cerca del Paraje de Poblet, que lleva ese nombre por el viejo ramal ferroviario que recorría sus tierras y tenía estación propia, una familia de horticultores bolivianos la pasó muy mal por culpa de la inseguridad.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, cerca de las dos de la madrugada de ayer, cuando aún había sobremesa, tras disfrutar de un asado, aparecieron unos siete desconocidos, que no tenían ningún tipo de invitación. Igual poco les importó. A fuerza de amenazas y golpes los redujeron a todos y empezaron a recoger dinero y otros elementos de valor.

El hecho tuvo lugar en un predio rural situado en ruta 36 y 625. La construcción donde estaban las víctimas, trascendió, se encuentra a unos 2.000 metros del cinta asfáltica. Allí habrían quedado los vehículos de la banda, cuyos integrantes, armados, cruzaron el campo caminando.

Los comensales eran cerca de 10, incluyendo dos nenitos de poco más de dos años.

El dueño de la vivienda fue el que mayor castigo recibió y a quien le reclamaban “la plata”, aseguraron los voceros.

En principio, los delincuentes no encontraron el botín en la dimensión que esperaban, a sabiendas de que en el lugar hay una explotación hortícola y las operaciones suelen manejarse con el efectivo en mano.

Los informantes indicaron que los ladrones vestían ropas oscuras y al menos dos de ellos llevaban colocados chalecos antibala. Todos llevaban colocados pasamontañas, que ocultaban la mayor parte del rostro. También guantes para dificultar el levantamiento de rastros.

Al margen de los castigos físicos, el momento de mayor tensión fue cuando empezaron a atar a los damnificados con alambre. De pies y manos.

“Nos tiraron al piso, así que no pude ver qué hicieron con los nenes. Pero me parece que a ellos no los tocaron”, mencionó Ernesto (25), integrante del grupo familiar asaltado.

“Mi tío -por el propietario- tuvo que ser llevado a un hospital, pero por suerte está bien”, agregó.

El botín, indicó el reporte oficial, constó de unos 40.000 pesos, un TV Led de 43 pulgadas, seis teléfonos celulares y dos autos: un Chevrolet Agile de color negro, dominio JHV-888, y un Volkswagen Gol Trend, patente KCJ-401, los cuales aún no aparecieron.

“Nos agarraron en una especie de galería que tiene la casa. No los vimos llegar. Tampoco escuchamos ruidos”

Ernesto Víctima

Por el primer rodado dejaron el número de contacto 2215521190 y por el segundo los teléfonos 2216280452 y 2215715405. Las imágenes que ilustran esta nota ya están colgadas en las redes sociales y allí se pide ayuda por cualquier dato que permita recuperarlos. “No son coches de lujo. Y para nosotros son de imperiosa necesidad”, aseguró una de las personas asaltadas en diálogo con EL DIA.

La denuncia del hecho quedó radicada en la comisaría 15ª de Lisandro Olmos.

Los investigadores están intentando recopilar pruebas, con las dificultades propias del terreno que sirvió de escena para el ataque.

“Los ladrones estuvieron cerca de 3 horas. Y una vez que se fueron, tardamos unos 20 minutos en poder desatarnos”

Ernesto Víctima

Tampoco hay muchas cámaras de seguridad en la zona, salvo las que puedan encontrarse en algún tramo de la ruta 36, si es que escaparon por esa vía.

Los pesquisas intentan seguir el recorrido de los vehículos para, tal vez, conseguir información que los ponga de cara a los delincuentes.

Hay sospechas de que alguno podría ser policía.

SOBRAN ANTECEDENTEs

Los ataques en todo el cordón verde de la Ciudad, sobre el sector oeste del partido, no son nuevos; todo lo contrario.

Hay antecedentes y de sobra. También un común denominador.

Por lo general actúan grupos armados, que simulan movimientos propios de las fuerzas de seguridad y se manejan con una violencia inusitada.

En septiembre pasado, una familia de productores frutihortícolas de la zona Oeste del Gran La Plata vivió una verdadera pesadilla. Fue en un violento golpe comando, donde los golpearon, les envenenaron y mataron tres perros, y les llevaron su camioneta pickup.

Los ladrones dejaron sus vehículos en la ruta y caminaron unos dos kilómetros para cometer el robo

El dramático hecho ocurrió en la zona de 58 y 238, en la localidad de Etcheverry. Una de las víctimas contó los detalles: “Estábamos todos durmiendo, eran las 3 de la mañana. Entraron cinco tipo al grito de ¡Policía, Policía!, e inclusive uno de ellos estaba con un uniforme puesto”, destacó Ángel.

“Nos golpearon, nos amenazaban y preguntaban por un tal Rojas de apellido, se ve que buscaban a alguien pero no era acá. Insistían en que le entreguen los dólares y se ponían muy violentos. A mi cuñado le pegaron semejante culatazo que le abrieron la cabeza”, agregó.

Calculan que el calvario duró más de media hora y que los delincuentes fueron irrumpiendo en las tres casillas de madera donde se encontraban las víctimas: “Al final nos pidieron la llave y se llevaron la camioneta VW Amarok, nuestra herramienta clave de movilidad en esta actividad y sobre todo en esta zona rural”.

“Lo más triste vino al final. Los tres perros que teníamos en la quinta los envenenaron y murieron prácticamente en el instante, no pudimos salvarlos. No se explica como mataron así a tres animalitos inocentes”, describe la víctima aún shockeado.

Además de la pickup, los delincuentes alcanzaron a llevarse dinero en efectivo: “Nos sacaron unos 45 o 50 mil pesos que estaban destinados al pago del alquiler de los terrenos”.

En mayo, por su parte, unos cinco delincuentes atacaron a una familia al grito de “Policía” y se fueron con un botín millonario, dejando a sus espaldas espanto y miedo; una embarazada de 8 meses que fue pateada en el piso, un niño pequeño al que amenazaron con mutilar y tres perritos envenenados. Ocurrió en 526 entre Ruta 36 y 193.