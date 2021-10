VIDEO. Mariano Messera, íntimo: rompió el silencio y confesó tener ganas de volver a dirigir

A casi un mes y medio de ser despedido de la dirección técnica de Gimnasia, Mariano Messera visitó la redacción de diario EL DIA, y en una faceta íntima y distendida, rompió el silencio brindando detalles de su trabajo junto a Leandro Martini, y además confesó estar con ganas y listo para empezar a dirigir en el equipo que pretenda sus servicios.

"Estoy preparado, me siento bien, con ganas. Soy joven y me apasiona", reveló ante la consulta de este medio.

De esta manera "Potrerito" sostuvo estar dispuesto para estar nuevamente al frente de un grupo, aunque en esa línea no descartó volver a cruzarse con el Lobo en un futuro. "Me encantaría volver a cruzarme con Gimnasia, nunca se sabe las vueltas de la vida, todo lo que es relacionado al fútbol me apasiona", expresó Messera.

Si bien desde que dejó el cargo no pisó Estancia Chica, el ex jugador del Lobo reveló estar en contante contacto con gente ligada al club "Tengo a Mateo que está jugando en la Quinta. tengo amigos de toda la vida, con quienes seguimos frecuentando, compañeros, gente a la que quiero mucho. A Estancia no volví, pero sigo en contacto".

SU BALANCE COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA

Ya más calmo de la vorágine diaria y de su salida del Mens Sana, Mariano Messera declaró estar tranquilo, bien y conforme con lo realizado junto a Martini en el cargo de entrenadores. "Estoy bien, todo muy bien. La experiencia de estar dirigiendo costó un poco al principio, pero los que nos dedicamos a esto hace tantos años, nos gusta esa locura que vivimos, primero como jugador, claro", reflexionó.

Y además agregó: "Uno sabe que estás expuesto a un montón de situaciones, que todo el mundo de su opinión, los hinchas y el periodismo, pero es parte de esto. Si no lo tenés claro de un principio, es preferible no comenzar con esta profesión".

En cuanto a lo vivido durante casi un año con el buzo de DT, explicó: "Fue la primera experiencia y seguro hemos cometido errores, obviamente siempre tratando de equivocarno lo menos posible, pero es parte de la profesión. Sobretodo tuvimos que atravesar momentos complicados, ya desde el inicio cuando nos hicimos cargo con la muerte de Maradona, fueron semanas difíciles", recordó.

Y en esta línea apuntó: "Luego el equipo jugó bien, el hincha se identificó en el inicio, luego nos tocó el covid, y fue un momento de aprendizaje. Cuando nos tocó el brote hubo que tomar decisiones contantemente. Tenemos en claro que el jugador no volvió de la misma manera. Sé que Atravesamos momentos buenos, momentos malos, pero estamos bastante conformes de lo que se hizo", culminó.

SONDEO DE OTROS CLUBES

Si bien Messera no aseguró que volvería a trabajar con Martini, ya que deberían charlarlo, confesó que una vez que dejaron la dirección técnica de Gimnasia recibieron sondeos de otros equipos de primera división. "Ahora estamos esperando posibilidades. Por suerte inmediatamente que nos fuimos del club, cuando varios técnicos dejaron de seguir también, hubo sondeos por equipos de primera. Hemos intentado hacer las cosas bien y parece que se notó", dijo.

Además agregó: "Seguimos hablando con Leandro, la idea es continuar trabajando. Estamos bien así, se verá cuando aparezca una oportunidad, es complejo, no es nada sencillo que aparezca un trabajo rápido", esbozó.

Por último reafirmó sus ganas de estar dirigiendo: "Esto es lo que me apasiona, ya me está picando el bichito, es algo que me gusta, me gustaría volver a tomar un nuevo desafío", culminó.