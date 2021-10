Le robaron la perrita al hijo y pide ayuda para recuperarla

La inseguridad golpea tan fuerte en algunos sectores de la Ciudad, que ni siquiera las mascotas están a salvo de los delincuentes. Particularmente en Los Hornos, la situación se volvió cada día más apremiante, con ataques de todo tipo y a diversas horas. A tal punto que, en las últimas horas, desconocidos le robaron la perrita a un nene de ocho años.

La mamá del pequeño, en diálogo con EL DIA, refirió los pormenores del episodio y aseguró que su hijo “extraña mucho a Lola”, una cachorra de cuatro meses.

“Nosotros tenemos el terreno 146 y 79 y Lola desapareció cuando estábamos adelante. Fue en un segundo”, aseguró la mujer.

Según contó, la perra “nunca se quedaba sola” aunque a veces “quizás se iba al vecino de al lado y él me avisaba que la tenía ahí”. Además, aseguró que “ella lleva puesto un collar rosa con un cascabel, para escucharla, la llamabas si se iba un poco lejos y venía enseguida. La verdad es que no la dejaba nunca sola”.

“No la perdíamos de vista y además ella es muy obediente”, resumió.

No obstante, ninguna precaución fue suficiente para alejar a los ladrones que, en un segundo de distracción, lograron hacerse con el can y huir sin ser vistos.

“Fue mala fortuna, porque un momento antes yo la tenía atada para que no se vaya a la calle”, aseveró Mónica. En un instante, al regresar al patio, descubrió que Lola ya no estaba allí. La llamó como hacía siempre y la perra no contestó.

Entonces salió a buscarla, a la casa del vecino y por las cuadras cercanas. La desesperación se apoderó de la mujer, que no sabía cómo decirle a su hijo lo ocurrido.

“Pregunté, recorrí el barrio y nadie la vio. Alguien tiene que verla, mi nene la quiere de vuelta. Tengo la esperanza de que alguien la vea y me avise”, rogó con la voz quebrada.

Según manifestó, Lola “desapareció justo en el momento en que unos vecinos se estaban mudando y había bastante gente”. Los consultó, pero también se topó con una respuesta negativa.

“Lola dormía con mi nene, era como su hermanita. Y era una hija más para nosotros”, lamentó.

Por otra parte, pidió que cualquier vecino de Los Hornos que pueda haberla visto, se comunique al 221-6769350 para brindar información.