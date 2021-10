En ARBA también vuelven a la presencialidad plena

Al igual que el resto de los trabajadores estatales bonaerenses, los empleados de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) también retomarán la presencialidad plena a partir del lunes. Así quedó establecido en la resolución interna Nº 27 a la que accedió EL DIA.

“Gracias al fuerte avance del plan de vacunación y al mejoramiento de los índices epidemiológicos se implementa, desde el lunes 18 de octubre, el retorno a la presencialidad en los horarios habituales”, se les notificó a los trabajadores de la Agencia estatal.

Mientras, se aclaró que aquellas personas consideradas población de riesgo frente al coronavirus seguirán exceptuadas de la medida, pudiendo continuar con la modalidad de “trabajo domiciliario”. Se incluye aquí a los empleados mayores de 60 años, embarazadas, inmunosuprimidos y pacientes en tratamiento oncológico. También a las personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis próximamente.

No obstante esa excepción, encuadrada en el Decreto provincial 837/2021, “deberá ser acreditada por quien la solicite”, se advirtió desde ARBA. Y que solo regirá para la población de riesgo “cuando las personas hayan iniciado su esquema de vacunación y aún no hayan transcurrido 21 días corridos de haber completado dicho esquema”. En tanto, no podrán requerir el teletrabajo quienes, “pudiendo acceder a la vacunación, hayan optado por no inscribirse a vacunarse o que, habiéndose inscripto, no hayan asistido a su turno por razones personales”. En ambos casos, se aclaró, podrán ser convocados a desarrollar labores presenciales.

La decisión oficial, que lleva la firma de la subdirectora ejecutiva de Administración y Tecnología de ARBA, Julia Salomón, contempla además la aplicación de un protocolo de retorno a la presencialidad. Allí se establecen recomendaciones como esquema completo de vacunación contra el Covid-19, la obligatoriedad del uso del tapabocas, la distancia social y las medidas de higiene de rigor.

Decreto provincial

La vuelta al trabajo presencial de los agentes de ARBA replica lo establecido en el Decreto 837/2021, que el pasado 5 de octubre dispuso que todos los empleados de las dependencias estatales retornen a la presencialidad plena.

En ese texto se aclaró además que cada dependencia debía implementar los mecanismos para la prestación de los servicios presenciales. Y “determinar las adecuaciones que deberán efectuarse en las instalaciones donde se presten servicios, para dar cumplimiento a los protocolos que resulten aplicables según la normativa vigente”.

Justamente eso fue lo que ayer se le comunicó a los trabajadores que se desempeñan en la Agencia de Recaudación provincial.

Si bien la fecha señalada para volver a las oficinas es, como se dijo, el próximo lunes 18, hace ya algunos días que la presencialidad es casi plena en varias reparticiones de la Provincia.