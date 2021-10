“Distancia de rescate”: la despedida de Emilio Vodanovich de los papeles infantiles

La primera vez que Emilio Vodanovich pisó la redacción de EL DIA tenía 10 años y un cuerpito pequeño que contrastaba con su adulta -pero tierna- forma de expresión. Promocionaba por entonces “Natacha” (2017), la película basada en los libros de Pescetti con la que debutó en la gran pantalla. Desde entonces, pasaron cuatro años y un intenso raid de rodaje que lo llevó a convertirse en uno de los actores infantiles más convocados, habiendo sido parte de seis grandes producciones cinematográficas, la última, “Distancia de rescate”, que acaba de estrenarse en Netflix, y con la que se despide de esa etapa tan fructífera porque ¡creció!

Sabe, porque se lo han dicho las personas que más lo han aconsejado en su todavía corta pero ya elogiada carrera actoral, que esta etapa que inicia ahora no tendrá tanta convocatoria como la que tuvo en su infancia. A los 14 años, Emilio ya es un adolescente plantado que disfruta de lo que pasó aunque sin impacientarse por lo que vendrá. “No tengo miedo que no me llamen. Estoy tranquilo y esperando la posibilidad para volver”, manifestó en diálogo con EL DIA.

“Distancia de rescate”, adaptación cinematográfica de la premiada novela de terror psicológico de Samanta Schweblin, se rodó hace dos años y es notable la diferencia entre el todavía nene que se ve en esa peli y el chico en el que se convirtió.

“Me vi re chiquito, y la voz no se parecía a la mía. Me pegué varios sustos, y hasta conmigo mismo”, dijo, entre risas, metiéndose de lleno en su David, el “oscuro” personaje que le toca interpretar en el filme dirigido por la peruana Claudia Llosa.

Con un guion escrito a cuatro manos entre Llosa (“La teta asustada”, 2009) y la propia Schweblin, el filme está protagonizado por la española Marina Valverde y la argentina Dolores Fonzi, y parte del relato agónico de Amanda (Valderde), que busca darle sentido a las cosas mientras la vida se escapa de sus manos.

Como en un sueño delirante, Amanda conversa en el terreno más allá de la realidad física con un chico de la zona llamado David (Vodanovich) y repasa su llegada junto a Nina a pasar las vacaciones a un pueblo de campo. Allí, además de encontrar a la tan fascinante como escalofriante Carola (Fonzi), peligros omnipresentes dan un tinte de amenaza espeluznante al bello entorno bucólico.

De la película, contó que le sedujo “su misterio” y que le interesaba particularmente quedarse con este papel -para el que tuvo que atravesar cinco instancias de casting-, porque le generaba “curiosidad pensar por qué mi personaje era así”.

Se trata, según definió, de una película “bastante oscura, que tiene suspenso, pero también tiene sus partes lindas y familiares”, en un relato que pone la lupa sobre la maternidad -o las maternidades- mostrando a dos madres antagonistas, entre la sobreprotección y el rechazo.

Emilio, que había hecho de hijo de Dolores Fonzi en “La misma sangre” (2019), volvió a repetir el vínculo con la reconocida actriz en este perturbador filme en la que también comparte elenco y escenas con Guillermo Pfening y Germán Palacios.

Estrenada en San Sebastián, la película de Llosa representa una de las mayores aventuras cinematográficas para el actor platense que en 2018 interpretó al hermanito de Lali Espósito en “Acusada”, en tanto, es una producción original de Netflix, una plataforma que no escatima en costos a la hora de trabajar.

Rodada en Chile, Emilio pasó poco más de dos meses instalado con su papá Sergio en el país vecino, en donde hasta recibió la visita de su mamá Dina y su hermanita Alina durante un fin de semana. Pero eso no fue todo porque, para este papel, también pasó una semana en Barcelona, España, grabando en un estudio algunas de las líneas de su criatura porque, en la peli, su voz tiene tanto o más fuerza que su actuación corporal.

Pero el mayor reto del estreno en Netflix es una posibilidad concreta de llegada a más de 290 países. “No lo puedo creer. Más que ponerme nervioso, me emociona que tanta gente pueda llegar a verme”, reconoció.

Y mientras “Distancia de rescate” ya hace ruido desde la plataforma de la “N” roja, la presencia de Emilio también tuvo eco en el Festival de Series de Cannes, que acaba de cerrar su última edición. Aunque tiene una participación muy chiquita, forma parte del elenco de “Limbo... hasta que lo decida”, la producción internacional que dirigen Agustina Macri y Fabiana Tiscornia, protagonizada por la española Clara Lago y una participación especial de Carmen Maura.

Emilio a los 10 (izq.) y a los 14, en EL DIA

TEATRO, TAMBIÉN

Emilio, que sigue formándose en teatro con Gastón Marioni, tuvo también su primera experiencia para adultos sobre las tablas: en 2019, actuó en “Adela duerme serena”, que se ofreció en el Teatro Nacional Cervantes. La obra, dirigida por Andrea Garrote, se retomó en febrero de 2020 hasta que la pandemia la frenó en seco. “Fue una experiencia muy diferente porque en el teatro sentís esa libertad que no tenés en el cine, que estás encerrado en un plano, en una cámara. Tenés alrededor toda una escenografía para hacer lo que quieras, sin salirte mucho de lo que te pide el director, pero sí tenés esa libertad de moverte un poco más por el espacio”, admitió.

Mientras espera algunas respuestas de casting virtuales para algunos proyectos de cine, Emilio se enfoca en sus estudios. Cursando el tercer año del secundario en el colegio NEB, cuyos directivos, docentes y compañeros siempre lo alentaron y ayudaron para que pudiera cumplir con las jornadas de rodaje, disfruta de este momento con “tranquilidad”, pensando en la obra de fin de año que prepara con sus compañeros de teatro.

A tres años de su graduación, Emi ya se inclina por la Economía. Se ve, tal vez, estudiando algo relacionado con administración de empresas o las finanzas aunque reveló que le gustaría tener cerca la actuación, que tantos momentos lindos le regaló.