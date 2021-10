Otro ataque a una jubilada, ahora en Barrio Norte

En apenas un mes, en la Región hubo al menos cinco ataques a jubiladas. Todos ellos fueron en el marco de un mismo delito: el robo. Algunos fueron muy violentos y otros, como forma de “consuelo” para la víctima, significaron solo pérdidas materiales. No es extraño que los delincuentes elijan blancos más accesibles para cometer sus fechorías, aunque esta modalidad sugiere que hay una inteligencia previa en cada hecho consumado, detalle que vuelve un poco más preocupante la situación. Ladrones preparados nunca es una buena noticia.

Los hechos mencionados sucedieron en sectores distintos de La Plata, que van desde Villa Elvira a Gonnet y de Melchor Romero a Barrio Norte. Justamente fue en este último sector del casco urbano donde una mujer de 77 años se despertó en la madrugada del sábado con la mano de un encapuchado tapándole la boca.

Natacha, la hija de la víctima, le contó a este diario los pormenores del asalto que tuvo características “extrañas”. En principio, porque no está claro la forma en que los ladrones ingresaron al inmueble situado en 5 entre 39 y 40. “Lo que sabemos es que entraron por la terraza, bajaron la escalera que va al patio, forzaron una reja y la ventana y así llegaron al comedor”, explicó.

“Después de lo que pasó, nos enteramos de que a la vecina (de la casa contigua) también le entraron. La ventana que da al techo de lo de mi mamá estaba abierta, y no sabemos si se metieron por ahí”, expuso la mujer. Lo cierto es que fue a las 2.30 cuando la damnificada fue sorprendida por un grupo de tres personas con los rostros cubiertos, ropa oscura y guantes en sus manos. A la jubilada le costó unos segundos despabilarse, pero sus captores no tuvieron que hablar para que ella entendiera a qué habían ido. La obligaron a incorporarse y luego la sentaron en un banquito a los pies de la cama. Le ataron las manos con bufanda y, recién entonces, pudo escuchar la voz de uno de los malvivientes. “¿Dónde está la plata?”, le preguntó.

“Mi mamá no tiene dinero en la casa, apenas había unos cinco mil pesos. Pero ellos querían dólares”, indicó Natacha. La dueña del inmueble les señaló el lugar donde guardaba esa suma y aseguró que no tenía más que eso. “Revisen, pero no van a encontrar”, les aseguró. Eso hicieron. “Revolvieron todas las habitaciones, hicieron un desastre. Mamá les pidió que no tiraran las cosas al suelo, pero ni le contestaron, es más, no hablaban entre ellos tampoco”, detalló la entrevistada.

Como “la plata” no estaba, comenzaron a embolsar electrodomésticos y otros elementos de valor. “Trabajaron” durante 40 minutos en los que juntaron un cuantioso botín. Pero algo pasó.

Sin mayores explicaciones, manotearon un teléfono celular, algunas alhajas, los billetes y se fueron por la puerta principal. El resto lo dejaron donde lo habían apiñado. La madre de Natacha esperó unos 20 minutos y, cuando estuvo segura de que estaba sola, se desató y llamó a su hijo. “No sabemos por qué se fueron sin casi nada. Fue raro”, refirió aquella.

La causa fue caratulada como “robo calificado, en poblado y en banda”, y la Policía buscaba cámaras de seguridad de la cuadra para identificar a los autores del atraco.

GOLPES, CHAPAS Y USURPACIÓN

Como se dijo, otros cuatro episodios tuvieron como protagonistas a jubiladas. En septiembre, quince delincuentes coparon el domicilio de una persona de 94 en 493 entre 27 y 28. Y tres violentos golpearon a una mujer de 72 años en 33 entre 11 y 12 por activar la alarma mientras la asaltaban.

Este mes, un joven de 25 años amenazó a su vecina por unas chapas en 120 bis y 99, en tanto que en 520 y 181 dos motochorros le dieron culatazos a Élida, de 72 años, para sustraerle la moto.