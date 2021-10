¿Reconciliación exprés?: antes del fin del Día de la Madre, Mauro subió una foto con Wanda

Eran las 23 horas del domingo en Milán, Italia, ciudad a la que Wanda Nara había viajado, temprano, desde París, intentando tomar distancia de Mauro Icardi. Faltaba solo una hora para el final del Día de la Madre, y no había mención alguna a Wanda de parte del delantero del PSG a la madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, luego que su mujer y manager confirmara el sábado que se habían separado, aparentemente debido a la influencia de una tercera en discordia con varias intrusiones en parejas armadas, La China Suárez.

Y entonces, Icardi publicó una serie de fotos en Instagram homenajeando a Wanda. ”Feliz Día Mamucha”, escribió debajo de una serie de fotos “de archivo”, bastante hot, de los dos, y, para coronar su actuación, publicó en las historias de Instagram una foto “en vivo” de ambos, juntitos en Milán: el jugador faltó al entrenamiento de su equipo en París para ir a buscar a su mujer (L’Equipe contó que estaba “afectado” por su situación matrimonial) y, como en las películas, habría conseguido la reconciliación sobre el cierre del Día de la Madre.

La imagen cosechó medio millón de corazones en poco más de una hora y alcanzó en ese mismo tiempo casi 20 mil comentarios, la mayoría de ellos desconcertados ante la aparente reconciliación tras la aparente infidelidad. Todo es aparente, claro, porque Wanda, que suele replicar todo lo que su marido le dedica en las redes, no replicó el mensaje de Mauro, y tampoco se pronunció aún al respecto tras el posteo (seguramente habrá novedades hoy). Parece claro que Icardi la está remando, intentando reconciliarse con la blonda que maneja su carrera; no se sabe cuán enojada está Wan, o las circunstancias exactas que llevaron a su “separación” exprés, que duró un día y monedas, pero está claro que Nara estuvo tan enojada que decidió poner fin a su relación, y hacerlo públicamente, el sábado.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”

Wanda Nara

Ayer circulaba una versión fuerte: Wanda no habría descubierto una relación extramatrimonial sino mensajes comprometedores, quizás tentadores, para el delantero. Por lo que sea, la botirreina estalló el sábado en Instagram, publicando una historia donde disparaba contra una tercera en discordia: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió sin rodeos. Minutos después le confirmaba su separación a la periodista de espectáculos Ker Weinstein, administradora de la cuenta de Instagram @chismesdeker.

Wanda confirmó el sábado su separación

Wan no daba nombres de la tercera, pero en ese mismo momento dejaba de seguir a Icardi y a La China Suárez, a quien solía “likearle” todas las fotos, dejando en claro para quien era el mensaje. Casualmente, el futbolista también dejó de seguir a Suárez, con quien parecía tener una excelente relación virtual, por lo cual muchos hablaron de una “icardeada” de la actriz, que además tuvo relación laboral con Zaira, hermana de Wanda. La China, en tanto, continúa siguiendo a la botinera número uno... ¡pero no a Icardi! Todos estos gestos virtuales dieron aún más que hablar durante el fin de semana.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos”

La China Suárez

Y las señales 2.0 siguieron. Micaela Pozzi, amiga de Wanda desde hace más de una década, le dio un contundente ‘me gusta’ a un mensaje contra la actriz que decía: “La China Suárez debería tratar en terapia esto de meterse siempre con hombres casados”, un mensaje sarcástico que hacía relación no solo al “palta-gate” con Vicuña y Pampita, sino a su relación con Nicolás Cabré (el actor estaba en pareja con Eugenia Tobal y habían perdido un embarazo), pero que también era una especie de broma sobre “Terapia Alternativa”, serie donde Suárez y Benjamín Vicuña son amantes y están casados con otros, y van al psicólogo para disolver su vínculo. Casi al mismo momento, Vicuña dejó de seguir a su ex pareja, La China, en Instagram.

LE HABLA AL PAÍS LA CHINA SUÁREZ

Entre tanto gesto ambiguo, alguien decidió romper el silencio, y fue La China Suárez. “No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, afirmó desde España, donde viajó a rodar una película, y donde ha sido vinculada con varios hombres del ambiente, incluyendo al actor Mario Casas y el modelo Javier de Miguel.

“Feliz Día Mamucha”

Mauro Icardi

“No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, aclaró la actriz ante un amigo, según contaron en el sitio MDZ.

¿Y entonces? Con Suárez dispuesta a no hablar, habrá que esperar a ver qué dicen los dos protagonistas principales de la novela. Mientras tanto, como suele suceder, se van metiendo los de afuera, como Andrés Nara, padre de Wanda, que no dudó en dar su opinión.

La China, envuelta en otra polémica

“Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”, defendió Andrés a Icardi, como ya había hecho alguna vez con Maxi López. “Ojalá que esto se aclare, obviamente lo que más me importa es que ella esté bien. Yo siempre voy a estar para ella y los chicos, quiero que se reestablezca porque estuvieron mucho tiempo bien”, afirmó Andrés en diálogo con Juan Etchegoyen.

Mientras tanto, varias amigas le dedicaban sentidos posteos a la botirreina, incluida Mica Tinelli, que replicó en sus historias de Instagram el mensaje de Nara para mostrarle su solidaridad: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”.