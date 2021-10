Vecinos de Meridiano V exigen pagar menos por recibir poca agua

“Estamos pagando un servicio que no nos brindan. Nos reunimos con los vecinos y vamos a presentar una nota en Absa”. La frase la dijo en un encuentro vecinal realizado en el barrio Meridiano V un usuario de la distribuidora de los servicios sanitarios con enormes problemas para recibir agua en su domicilio.

Andrés Rodríguez, dueño de un bar de 71 entre 17 y 18, contó que “hace tiempo que estamos sin agua; nos dicen en Absa que no hay problema, pero abrimos la canilla y no sale nada; solamente un hilito en las canillas más bajas de la propiedad”.

Rodríguez no es el único que se queja por la escasez en las cañerías de su local. También lo hace Mirta Romano, que vive en la misma cuadra. Y es que en la zona, las casas de familia y los comercios tienen tan poca presión de agua que se hace casi imposible vivir. “Apenas sale un chorrito y eso que estamos reclamando desde el 18 de agosto. Tengo un montón de pedidos. Me dicen que van a venir y no pasa nada”, planteó la mujer.

Matías Delgado, otro de los vecinos afectados por la “sequía”, remarcó que “los vecinos tenemos que poner cisternas; pero no es el caso, porque nunca faltó el agua acá, ni siquiera en verano. La ley de Defensa del Consumidor y la complementaria 26.361 dicen que los consumidores podrán reclamar por una indemnización por vía administrativa cuando se determine la existencia de un daño directo y eso vamos a hacer”.

Ese argumento se expondrá en una nota que, anunciaron, se hará circular en el barrio para llevar luego a Absa. “Reclamamos que nos descuenten de la factura el servicio que no prestan y por el que pagamos alrededor de 1.300 pesos por mes”, indicó un frentista.

EN EL BARRIO CEMENTERIO

Vecinos de la calle 79 entre 134 bis y 135 se quejan por la escasez de agua. “Hace mucho tiempo que tenemos ese problema con Absa. Aunque reclamamos, seguimos sin una gota”, denunció Liliana.