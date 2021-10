“Va a haber desabastecimiento", la dura advertencia del presidente de la Cámara de Comercio

Una dura advertencia lanzó hoy el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, luego de que el Gobierno decretara el congelamiento de los precios de casi 1.500 productos hasta enero. El líder empresario aseguró que va a haber faltantes en las góndolas luego de la medida publicada hoy en el Boletín Oficial, en la cual se retrotrae los valores de 1.432 artículos al que tenían el 1° de octubre.

Grinman aseguró: “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”. En diálogo con la radio santafesina LT9, agregó: “Si yo soy un productor, si yo tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. ¿Le voy a comprar al proveedor más caro de lo que puedo vender? No existe”.

Sobre la negociación que estuvo a cargo del secretario de Comercio, Roberto Feletti, manifestó: “Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado. Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron En la historia, en el mundo y en la Argentina jamás desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementó controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”.

En ese sentido ironizó: “Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona”.