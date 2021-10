El Pincha quiere rugir frente a su gente para recuperar terreno en la lucha internacional

Estudiantes necesita imperiosamente retomar la senda del triunfo. Y es que cuatro partidos sin sonrisas alejaron a los de Ricardo Zielinski de la lucha por el torneo y le hicieron perder bastante terreno en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo institucional.

Ante esto, el Pincha buscará la recuperación ante Atlético Tucumán, en un encuentro que comenzará desde las 19, tendrá a Hernán Mastrángelo como encargado de impartir justicia y sólo podrá verse en directo por la señal de cable codificado TNT Sports. Sin embargo, el cruce ante el Decano, que volverá a UNO tras aquella inauguración con empate, contará con la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial.

Con tres modificaciones a la vista, el León buscará volver a rugir ante su gente para subir en la tabla anual pensando en la Copa y así aprovechar el cruce que tendrá a River visitando a Talleres en Córdoba, mañana por la noche, y con dos que están por delante de los del Ruso.

SIN CASTRO, ROGEL, EL VASCO Y EL LOCO, TODOS ADENTRO

Finalmente, el uruguayo Manuel Castro no será de la partida ante el Decano por no haberse recuperado plenamente de la lesión en su tobillo. Ante esto, Zielinski realizará no menos de tres modificaciones con respecto a los que cayeron el viernes pasado ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

En primer lugar, Agustín Rogel retomará su lugar en la zaga central por Fernando Tobio, mientras que Matías Aguirregaray se meterá por Nicolás Pasquini en el lateral izquierdo.

En principio, Rogel, Aguirregaray y Díaz serán titulares. Tobio, Pasquini y Ayoví dejan su lugar

Además, descartado el goleador del equipo, el Ruso le renovará la confianza a Leandro Díaz, quien será el “9” de área en lugar del ecuatoriano Jaime Ayoví, de poca participación frente al Halcón.

De esta manera, el probable once del León para salir al verde césped de UNO desde las 19, tendrá a: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Matías Aguirregaray; Fernando Zuqui, Bautista Kociubinski y Juan Manuel Sánchez Miño; Gustavo Del Prete, Leandro Díaz y Matías Pellegrini.

CORCHO SE METIÓ EN LA LISTA

Además de completar la última práctica en City Bell, con trabajos tácticos y pelota parada, Estudiantes dio a conocer ayer la lista de convocados para el cruce frente a Atlético Tucumán.

Y lo que llamó la atención fue la inclusión de Jorge Corcho Rodríguez, quien volverá a estar a disposición después de aquel cotejo frente a Racing, el cual terminó en empate 1 a 1, pero en el que el exBanfield le dejó su lugar a Bautista Kociubinski en el entretiempo.

Además del Corcho, quienes acompañarán a Ricardo Zielinski en el banco de suplentes esperando su oportunidad, serán: Jerónimo Pourtau; Mauricio Guzmán, Nicolás Pasquini y Fernando Tobio; David Ayala, Nicolás Palavecino, Franco Romero, Deian Verón y Franco Zapiola; Francisco Apaolaza y Jaime Ayoví.

PRIMERA VEZ DEL CHOLO

Luego de asumir formalmente como entrenador de Atlético días atrás, finalmente Pablo Guiñazú tendrá su primera vez en el banco frente a Estudiantes. Y tras el 4-3 en condición de local ante Argentinos, el Cholo no modificaría nombres ni esquema para la visita a la Ciudad.

Así, el Decano formará con: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Leonardo Heredia.