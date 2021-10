$ 300.000; Cartonazo: el premio se va para Los Hornos

Una lectora de 22 años, vecina de la localidad de Los Hornos, fue la ganadora de la última jugada del Cartonazo que, tras quedar varias semanas vacante, redondeó un pozo acumulado de 300.000 pesos.

Emilce Martin, estudiante de medicina en la UNLP, llegó con la tarjeta en la mano, pero sin la certeza de que esta vez la había acompañado la suerte. Primero chequeó los números que fue tachando en la semana y luego consultó con los del último tramo. Para su sorpresa, uno a uno, todos estaban en su cupón.

La vecina de Los Hornos, nacida en Ituzaingó, pero con varios años de residencia en Ensenada, no pudo cumplir con los requisitos para duplicar e premio y llevarse 600.000 pesos, una suma récord en la historia del juego del diario.

“Antes había participado y esta vez, un compañero de trabajo de mi novio compró el diario y jugó. Entonces, fui y lo compré”, contó Emilce ayer por la tarde.

“Como nunca había ganado en otros sorteos, no me esperaba esto. Me sorprendió mucho

Emilce Martin, Vecina de Los Hornos, estudiante

La joven, que se ve como médica en un futuro no muy lejano, dijo que no contaba con la posibilidad de semejante golpe de suerte: “Como nunca había ganado en otros sorteos, no me esperaba esto. Me sorprendió mucho. No tenía la idea de que podía ganar”, indicó.

“Tenía algunos números tachados y me acerqué al diario para ver algunos que me faltaban, de los últimos días”, detalló sobre la experiencia.

Además de plantearse un futuro profesional, la estudiante también tiene entre sus objetivos la casa propia. Así, todo irá a parar junto a sus ahorros “para comprar un terreno”, dijo.

duplicar el pozo

Para que la cantidad del pozo sea doble, los vecinos que participan de la propuesta semanal deben guardar los cuatro cupones anteriores inmediatos a la jugada.

Con esa sola condición, de completar los 15 números de la tarjeta y si no hubiere otros ganadores con los que se compartiría el premio, la afortunada lectora se hubiese llevado en esta nueva ronda los 600.000 pesos.

Es decir que con esta novedad, hay una llave adicional para engrosar el premio del juego que siguen miles de lectores de toda la Región.

un juego simple

Jugar es muy simple. Para convertirse en ganadora o ganador del Cartonazo hay que sumar 15 aciertos (correspondientes a los números que figuran en el cupón).

La lista va del 00 al 89. El punto de partida se concreta los viernes con la entrega de la tarjeta y el juego sigue su desarrollo el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles siguientes con la publicación de los números que los lectores deben cotejar con su cartón.

Cada miércoles culmina la ronda. Si al llegar ese día se consiguen los 15 aciertos, inmediatamente el poseedor del cupón que se completó se transforma en ganador del premio que se pone en juego.

En ese caso, la lectora o lector que gane tiene que llamar al teléfono 425-0101, comunicar que acertó los 15 números, y presentarse en la sede de la redacción del diario, diagonal 80 Nº 815, entre las 11 y las 17.

De haber más de un ganador, se recuerda, el pozo será repartido de manera equitativa entre los lectores que hayan logrado acertar los 15 números.

Otro detalle de la propuesta de EL DIA que se modificó es que con la incorporación de la modalidad que duplica el pozo quedó suspendido el sorteo del televisor que se realizaba el último día hábil de cada mes con las tarjetas no ganadoras del Cartonazo. La nueva tarjeta, con los números que entrarán en la próxima jugada, se entregará con la edición del viernes de EL DIA. Hasta el próximo miércoles, el juego se desarrolla con la publicación de los números para cotejar con los que trajo el cupón.